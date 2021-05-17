https://ria.ru/20210517/rebenok-1732626696.html

Калининградские волонтеры нашли тело ребенка, которого унесло течением

Калининградские волонтеры нашли тело ребенка, которого унесло течением

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Запад" обнаружили в реке Прохладная в Калининградской области тело 11-летнего школьника, которого еще 9 мая унесло... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:39

2021-05-17T13:39

2021-05-17T13:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

прохладный

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 17 мая - РИА Новости. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Запад" обнаружили в реке Прохладная в Калининградской области тело 11-летнего школьника, которого еще 9 мая унесло течением, на месте работают следователи регионального следственного управления СК России, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.Подросток на глазах друзей 9 мая упал с опоры железнодорожного моста в реку Прохладная в садовом товариществе "Калининградец", и его унесло течением. Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело."Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что волонтерами поисково-спасательного отряда "Запад" в реке Прохладная неподалеку от садового товарищества "Калининградец" Мамоновского городского округа найдено тело ребенка с признаками утопления в воде. На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального управления Следственного комитета", - сказала Гацко.Она отметила, что в настоящее время следователи осматривают место, где было обнаружено тело. Волонтеры нашли его у левого берега реки на расстоянии около 250 метров от места падения, спасатели МЧС извлекли его на берег. По словам представителя ведомства, в рамках расследования будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.

https://ria.ru/20210509/reka-1731594073.html

россия

калининградская область

прохладный

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, прохладный, происшествия