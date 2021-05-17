https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html

Ксения Разуваева стала главой Росмолодежи

Ксения Разуваева стала главой Росмолодежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:03

2021-05-17T14:03

2021-05-17T14:09

россия

ксения разуваева (роспатриотцентр)

роспатриотцентр

михаил мишустин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.Согласно информации на сайте кабмина, до назначения руководителем Росмолодежи Разуваева работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Ранее она также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".

https://ria.ru/20210503/putin-1730989201.html

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2021

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россия, ксения разуваева (роспатриотцентр), роспатриотцентр, михаил мишустин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)