https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html
Ксения Разуваева стала главой Росмолодежи
Ксения Разуваева стала главой Росмолодежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:03
2021-05-17T14:03
2021-05-17T14:09
россия
ксения разуваева (роспатриотцентр)
роспатриотцентр
михаил мишустин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.Согласно информации на сайте кабмина, до назначения руководителем Росмолодежи Разуваева работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Ранее она также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".
https://ria.ru/20210503/putin-1730989201.html
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россия, ксения разуваева (роспатриотцентр), роспатриотцентр, михаил мишустин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)