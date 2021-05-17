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Ксения Разуваева стала главой Росмолодежи
Ксения Разуваева стала главой Росмолодежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:03
2021-05-17T14:09
россия
ксения разуваева (роспатриотцентр)
роспатриотцентр
михаил мишустин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.Согласно информации на сайте кабмина, до назначения руководителем Росмолодежи Разуваева работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Ранее она также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".
https://ria.ru/20210503/putin-1730989201.html
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россия, ксения разуваева (роспатриотцентр), роспатриотцентр, михаил мишустин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

Ксения Разуваева стала главой Росмолодежи

14:03 17.05.2021 (обновлено: 14:09 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Роспатриотцентра Ксения Разуваева и журналист Леонид Сиган
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева и журналист Леонид Сиган - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.
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Согласно информации на сайте кабмина, до назначения руководителем Росмолодежи Разуваева работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Ранее она также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".
 
РоссияКсения Разуваева (Роспатриотцентр)РоспатриотцентрМихаил МишустинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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