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В Москве мужчина ударил полицейского и натравил на него собак
В Москве мужчина ударил полицейского и натравил на него собак
Следователи в Москве организовали проверку после того, как мужчина ударил сотрудника ДПС в область лица и натравил на него двух собак, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:17
2021-05-17T18:17
2021-05-17T18:17
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следователи в Москве организовали проверку после того, как мужчина ударил сотрудника ДПС в область лица и натравил на него двух собак, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Согласно предварительным данным, утром 16 мая мужчина 1996 года рождения в районе станции метро "Лесопарковая" нанес сотруднику ДПС по Южному административному округу удар в область лица. Также с мужчиной находились две собаки бойцовской породы, одна из которых после команды хозяина укусила сотрудника ДПС."Проводится доследственная проверка по факту применения насилия к сотруднику полиции", - сказала Иванова.
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РИА Новости
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия