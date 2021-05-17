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В Москве мужчина ударил полицейского и натравил на него собак

В Москве мужчина ударил полицейского и натравил на него собак

Следователи в Москве организовали проверку после того, как мужчина ударил сотрудника ДПС в область лица и натравил на него двух собак, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:17

2021-05-17T18:17

2021-05-17T18:17

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следователи в Москве организовали проверку после того, как мужчина ударил сотрудника ДПС в область лица и натравил на него двух собак, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Согласно предварительным данным, утром 16 мая мужчина 1996 года рождения в районе станции метро "Лесопарковая" нанес сотруднику ДПС по Южному административному округу удар в область лица. Также с мужчиной находились две собаки бойцовской породы, одна из которых после команды хозяина укусила сотрудника ДПС."Проводится доследственная проверка по факту применения насилия к сотруднику полиции", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20210430/delo-1730745373.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия