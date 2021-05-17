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Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в пруду на юге Москвы
Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в пруду на юге Москвы
Один из трех детей, купавшихся в пруду на юге Москвы, утонул, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:54
2021-05-17T19:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Один из трех детей, купавшихся в пруду на юге Москвы, утонул, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 17 мая трое несовершеннолетних купались в Первом Варшавском пруду на юге столицы, один мальчик 2008 года рождения утонул. Дети находились на водном объекте без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.На месте находится заместитель Чертановского межрайонного прокурора Алексей Борисов.
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москва, происшествия

Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в пруду на юге Москвы

19:54 17.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Один из трех детей, купавшихся в пруду на юге Москвы, утонул, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 17 мая трое несовершеннолетних купались в Первом Варшавском пруду на юге столицы, один мальчик 2008 года рождения утонул. Дети находились на водном объекте без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.
По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На месте находится заместитель Чертановского межрайонного прокурора Алексей Борисов.
 
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