https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732708300.html

Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в пруду на юге Москвы

Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в пруду на юге Москвы

Один из трех детей, купавшихся в пруду на юге Москвы, утонул, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:54

2021-05-17T19:54

2021-05-17T19:54

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Один из трех детей, купавшихся в пруду на юге Москвы, утонул, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 17 мая трое несовершеннолетних купались в Первом Варшавском пруду на юге столицы, один мальчик 2008 года рождения утонул. Дети находились на водном объекте без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.На месте находится заместитель Чертановского межрайонного прокурора Алексей Борисов.

https://ria.ru/20210424/delo-1729771428.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия