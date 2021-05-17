https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732612919.html

Экс-глава Центра Хруничева получил срок по делу о растрате

Экс-глава Центра Хруничева получил срок по делу о растрате

Экс-глава Центра Хруничева Александр Селиверстов получил 5 лет колонии по делу о растрате 108 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:39

2021-05-17T12:39

2021-05-17T13:13

роскосмос

александр селиверстов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-глава Центра Хруничева Александр Селиверстов получил 5 лет колонии по делу о растрате 108 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.Прокуратура, для сравнения, запрашивала для топ-менеджера чуть более строгое наказание - шесть лет колонии.Как установил суд, в 2011-2013 годах они заключили договоры поставок металлопродукции с посредником по существенно завышенным ценам, с наценкой, достигавшей 102%. В результате Центру Хруничева был причинен ущерб в сумме более 108 миллионов рублей.Глава компании-посредника Руслан Уразгильдеев бежал за границу, объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Центр Хруничева входит в "Роскосмос", производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара", заводы находятся в Москве и Омске. Центр переживает кризис с начала 2000-х, о причинах которого не раз высказывались представители ракетно-космической отрасли.Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин констатировал, что кризис был связан с логистикой производства, которая не позволяла предприятию выпускать изделия с достаточной себестоимостью.В 2014 году заместитель гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации по финансам Павел Попов рассказывал, что Центр Хруничева начал нести убытки с 2007 года из-за неправильной организации производства, когда станки простаивали.В 2016-м глава Центра Андрей Калиновский заявлял в интервью РИА Новости, что в 2014 году предприятие попало уже в системный финансовый кризис и у него не оставалось средств на выпуск ракет.Негативно на финансовом состоянии Центра сказалась и приостановка пусков на год в 2016-2017 годах тяжелых ракет "Протон", а также вытеснение "Протонов" с рынка коммерческих пусковых услуг.Еще одна причина долгов - хищения. Из недавнего: в конце 2020 года следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 5,3 миллиарда рублей.В 2015-м по итогам проверки в Центре Хруничева были вскрыты махинации на девять миллиардов рублей, было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.Бывший заместитель генерального директора по экономике Центра Хруничева Александр Островерх до этого получил пять лет условного срока по делу о хищении более 285 миллионов рублей.На фоне крайне сложного положения предприятия "Роскосмос" в 2019 году принял очередную программу поддержки, которая призвана вывести Центр Хруничева на прибыль в 2024-м.В 2018 году объем финансовых проблем Центра Хруничева составлял порядка 124 миллиарда рублей. Сейчас долги предприятия составляют 24 миллиарда рублей, рассказал в апреле 2021 года заместитель главы "Роскосмоса" Максим Овчинников.

https://ria.ru/20210428/kipr-1730307134.html

https://ria.ru/20210326/angara-1602909479.html

https://ria.ru/20210425/moduli-1729813542.html

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роскосмос, александр селиверстов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия