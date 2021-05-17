https://ria.ru/20210517/produkt-1732709187.html

Австралиец назвал продукт, благодаря которому дожил до 111 лет

Австралиец назвал продукт, благодаря которому дожил до 111 лет

Старейший мужчина Австралии Декстер Крюгер считает, что своим здоровьем обязан куриным мозгам, которые он употребляет в пищу. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:05

2021-05-17T20:05

2021-05-17T20:11

здоровье

австралия

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Старейший мужчина Австралии Декстер Крюгер считает, что своим здоровьем обязан куриным мозгам, которые он употребляет в пищу. По мнению долгожителя, сейчас люди едят слишком много и этим загоняют себя в могилу. Он посоветовал всем, кто хочет дожить до глубокой старости, питаться только "хорошей едой". "Я всегда жил на природе и ел в основном то, что выращивал в саду или на ферме", — объяснил он в интервью ABC.Каждый день Крюгер начинает с зарядки, он никогда не пил и не курил. По словам его сына, которому сейчас 74, Крюгер всю жизнь прожил за городом. Он работал скотоводом и ветеринарным врачом.

https://ria.ru/20210425/dolgoletie-1729815996.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, австралия, общество, в мире