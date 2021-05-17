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Австралиец назвал продукт, благодаря которому дожил до 111 лет
Австралиец назвал продукт, благодаря которому дожил до 111 лет
Старейший мужчина Австралии Декстер Крюгер считает, что своим здоровьем обязан куриным мозгам, которые он употребляет в пищу. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:05
2021-05-17T20:05
2021-05-17T20:11
здоровье
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Старейший мужчина Австралии Декстер Крюгер считает, что своим здоровьем обязан куриным мозгам, которые он употребляет в пищу. По мнению долгожителя, сейчас люди едят слишком много и этим загоняют себя в могилу. Он посоветовал всем, кто хочет дожить до глубокой старости, питаться только "хорошей едой". "Я всегда жил на природе и ел в основном то, что выращивал в саду или на ферме", — объяснил он в интервью ABC.Каждый день Крюгер начинает с зарядки, он никогда не пил и не курил. По словам его сына, которому сейчас 74, Крюгер всю жизнь прожил за городом. Он работал скотоводом и ветеринарным врачом.
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