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Путин увеличил численность центрального аппарата судебных приставов
Путин увеличил численность центрального аппарата судебных приставов
Численность центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вырастет с 640 до 690 единиц, при этом предельная штатная численность... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:13
2021-05-17T17:13
2021-05-17T17:13
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Численность центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вырастет с 640 до 690 единиц, при этом предельная штатная численность территориальных управлений ведомства сократится, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на портале правовой информации."Внести в пункт 1 указа президента РФ от 19 ноября 2019 года №555 "Об установлении предельной штатной численности работников органов принудительного исполнения РФ" следующие изменения", - сообщается в документе.Согласно указу, предельная штатная численность работников центрального аппарата ФССП увеличится с 640 до 690 единиц.При этом предельная штатная численность работников территориальных управлений судебных приставов снизится на те же 50 единиц: с 73 919 до 73 869.
https://ria.ru/20200213/1564651682.html
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), владимир путин, общество