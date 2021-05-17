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Путин увеличил численность центрального аппарата судебных приставов
Путин увеличил численность центрального аппарата судебных приставов
Численность центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вырастет с 640 до 690 единиц, при этом предельная штатная численность... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:13
2021-05-17T17:13
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Численность центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вырастет с 640 до 690 единиц, при этом предельная штатная численность территориальных управлений ведомства сократится, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на портале правовой информации."Внести в пункт 1 указа президента РФ от 19 ноября 2019 года №555 "Об установлении предельной штатной численности работников органов принудительного исполнения РФ" следующие изменения", - сообщается в документе.Согласно указу, предельная штатная численность работников центрального аппарата ФССП увеличится с 640 до 690 единиц.При этом предельная штатная численность работников территориальных управлений судебных приставов снизится на те же 50 единиц: с 73 919 до 73 869.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), владимир путин, общество

Путин увеличил численность центрального аппарата судебных приставов

17:13 17.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Численность центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вырастет с 640 до 690 единиц, при этом предельная штатная численность территориальных управлений ведомства сократится, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на портале правовой информации.
"Внести в пункт 1 указа президента РФ от 19 ноября 2019 года №555 "Об установлении предельной штатной численности работников органов принудительного исполнения РФ" следующие изменения", - сообщается в документе.
Согласно указу, предельная штатная численность работников центрального аппарата ФССП увеличится с 640 до 690 единиц.
При этом предельная штатная численность работников территориальных управлений судебных приставов снизится на те же 50 единиц: с 73 919 до 73 869.
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РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Владимир ПутинОбщество
 
 
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