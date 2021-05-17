https://ria.ru/20210517/pristavy-1732675316.html

Путин увеличил численность центрального аппарата судебных приставов

Путин увеличил численность центрального аппарата судебных приставов

Численность центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вырастет с 640 до 690 единиц, при этом предельная штатная численность... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:13

2021-05-17T17:13

2021-05-17T17:13

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Численность центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вырастет с 640 до 690 единиц, при этом предельная штатная численность территориальных управлений ведомства сократится, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на портале правовой информации."Внести в пункт 1 указа президента РФ от 19 ноября 2019 года №555 "Об установлении предельной штатной численности работников органов принудительного исполнения РФ" следующие изменения", - сообщается в документе.Согласно указу, предельная штатная численность работников центрального аппарата ФССП увеличится с 640 до 690 единиц.При этом предельная штатная численность работников территориальных управлений судебных приставов снизится на те же 50 единиц: с 73 919 до 73 869.

https://ria.ru/20200213/1564651682.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), владимир путин, общество