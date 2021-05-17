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Глава Приамурья обсудил трудовую миграцию с делегацией из Узбекистана
Глава Приамурья обсудил трудовую миграцию с делегацией из Узбекистана
Губернатор Амурской области Василий Орлов провел переговоры с делегацией Республики Узбекистан, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:21
2021-05-17T14:21
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
узбекистан
благовещенск
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел переговоры с делегацией Республики Узбекистан, сообщает правительство Приамурья."На встрече обсуждались вопросы трудовой миграции и поставки продукции в республику из Приамурья", - сообщают власти.Отмечается, что в понедельник делегация посетит несколько предприятий Благовещенска и высшие учебные заведения."Наши страны связывают многолетние дружеские отношения, стратегическое партнёрство. Мы всегда рады видеть вас на амурской земле. Знаю, что у вас в планах посетить ряд предприятий, хочу обратить внимание на компанию "Аметис", которая ведёт уникальное фармацевтическое производство в России", - сказал Орлов представителям Узбекистана, его слова приводятся в сообщении.Как рассказал руководитель делегации, советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов, 24 октября пройдут выборы президента республики, планируется провести выездные голосования в 50-60 регионах, в местах компактного проживания граждан Узбекистана."Представители делегации Республики Узбекистан озвучили готовность агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан оказать содействие амурским работодателям в подборе персонала и вопросах логистики", - сообщает правительство Приамурья.Орлов поручил профильным министерствам Приамурья взять предложения агентства в проработку."Видим, что помимо традиционного сотрудничества в сфере трудовой миграции есть перспективы по взаимным поставкам продукции в республику из Амурской области. В частности, уже на протяжении нескольких лет поставляются соевые бобы, имеется потенциал роста в этом направлении", - цитирует правительство слова первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерины Киреевой.
https://ria.ru/20210512/priamure-1731963859.html
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амурская область
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, узбекистан, благовещенск, экономика

Глава Приамурья обсудил трудовую миграцию с делегацией из Узбекистана

14:21 17.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел переговоры с делегацией Республики Узбекистан, сообщает правительство Приамурья.
"На встрече обсуждались вопросы трудовой миграции и поставки продукции в республику из Приамурья", - сообщают власти.
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Отмечается, что в понедельник делегация посетит несколько предприятий Благовещенска и высшие учебные заведения.
"Наши страны связывают многолетние дружеские отношения, стратегическое партнёрство. Мы всегда рады видеть вас на амурской земле. Знаю, что у вас в планах посетить ряд предприятий, хочу обратить внимание на компанию "Аметис", которая ведёт уникальное фармацевтическое производство в России", - сказал Орлов представителям Узбекистана, его слова приводятся в сообщении.
Как рассказал руководитель делегации, советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов, 24 октября пройдут выборы президента республики, планируется провести выездные голосования в 50-60 регионах, в местах компактного проживания граждан Узбекистана.
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"Представители делегации Республики Узбекистан озвучили готовность агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан оказать содействие амурским работодателям в подборе персонала и вопросах логистики", - сообщает правительство Приамурья.
Орлов поручил профильным министерствам Приамурья взять предложения агентства в проработку.
"Видим, что помимо традиционного сотрудничества в сфере трудовой миграции есть перспективы по взаимным поставкам продукции в республику из Амурской области. В частности, уже на протяжении нескольких лет поставляются соевые бобы, имеется потенциал роста в этом направлении", - цитирует правительство слова первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерины Киреевой.
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьУзбекистанБлаговещенскЭкономика
 
 
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