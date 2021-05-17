https://ria.ru/20210517/priamure-1732636925.html

Глава Приамурья обсудил трудовую миграцию с делегацией из Узбекистана

Глава Приамурья обсудил трудовую миграцию с делегацией из Узбекистана

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел переговоры с делегацией Республики Узбекистан, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:21

2021-05-17T14:21

2021-05-17T14:21

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

узбекистан

благовещенск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1de3abdf8865e97eb2aa7d35571cf277.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел переговоры с делегацией Республики Узбекистан, сообщает правительство Приамурья."На встрече обсуждались вопросы трудовой миграции и поставки продукции в республику из Приамурья", - сообщают власти.Отмечается, что в понедельник делегация посетит несколько предприятий Благовещенска и высшие учебные заведения."Наши страны связывают многолетние дружеские отношения, стратегическое партнёрство. Мы всегда рады видеть вас на амурской земле. Знаю, что у вас в планах посетить ряд предприятий, хочу обратить внимание на компанию "Аметис", которая ведёт уникальное фармацевтическое производство в России", - сказал Орлов представителям Узбекистана, его слова приводятся в сообщении.Как рассказал руководитель делегации, советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов, 24 октября пройдут выборы президента республики, планируется провести выездные голосования в 50-60 регионах, в местах компактного проживания граждан Узбекистана."Представители делегации Республики Узбекистан озвучили готовность агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан оказать содействие амурским работодателям в подборе персонала и вопросах логистики", - сообщает правительство Приамурья.Орлов поручил профильным министерствам Приамурья взять предложения агентства в проработку."Видим, что помимо традиционного сотрудничества в сфере трудовой миграции есть перспективы по взаимным поставкам продукции в республику из Амурской области. В частности, уже на протяжении нескольких лет поставляются соевые бобы, имеется потенциал роста в этом направлении", - цитирует правительство слова первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерины Киреевой.

https://ria.ru/20210512/priamure-1731963859.html

https://ria.ru/20210504/zhkkh-1731058032.html

россия

амурская область

узбекистан

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов (губернатор), амурская область, узбекистан, благовещенск, экономика