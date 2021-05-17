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Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
Обострение конфликта между Тель-Авивом и ХАМАС началось из-за "внутренних палестинских политических маневров", заявил на заседании Совета безопасности ООН... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T00:41
2021-05-17T00:55
иерусалим
хамас
оон
палестина
израиль
в мире
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ООН, 17 мая — РИА Новости. Обострение конфликта между Тель-Авивом и ХАМАС началось из-за "внутренних палестинских политических маневров", заявил на заседании Совета безопасности ООН израильский постпред Гилад Эрдан."ХАМАС полностью задумал это с целью захватить политическую власть. Все это было частью их порочного плана. В то время как ХАМАС стремится к разрушению Государства Израиль, он также соперничает за власть на Западном Берегу и стремится сменить палестинскую администрацию", — сказал Эрдан.По его словам, ХАМАС не понравилось решение президента ПНА Махмуда Аббаса отложить выборы в Палестине, которые он "не проводил в течение 15 лет".."Он (ХАМАС. — Прим. ред.) стремился найти другой способ захватить власть. Поэтому, к сожалению, он предпочел обострить напряженность в Иерусалиме, чтобы использовать это как предлог для начала этой войны", — заявил Эрдан."Массированное, ничем не спровоцированное нападение ХАМАС началось не в результате каких-либо инцидентов с участием Израиля, но из-за внутренних палестинских политических маневров", — подчеркнул он.Это нападение, как заявил постпред, вынудило Израиль защищать своих граждан и "нанести удар по террористической машине ХАМАС, чтобы раз и навсегда остановить их агрессию".Ситуация в регионе резко обострилась вечером десятого мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
https://ria.ru/20210517/izrail-1732561296.html
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иерусалим, хамас, оон, палестина, израиль, в мире

Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС

00:41 17.05.2021 (обновлено: 00:55 17.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
ООН, 17 мая — РИА Новости. Обострение конфликта между Тель-Авивом и ХАМАС началось из-за "внутренних палестинских политических маневров", заявил на заседании Совета безопасности ООН израильский постпред Гилад Эрдан.

"ХАМАС полностью задумал это с целью захватить политическую власть. Все это было частью их порочного плана. В то время как ХАМАС стремится к разрушению Государства Израиль, он также соперничает за власть на Западном Берегу и стремится сменить палестинскую администрацию", — сказал Эрдан.

По его словам, ХАМАС не понравилось решение президента ПНА Махмуда Аббаса отложить выборы в Палестине, которые он "не проводил в течение 15 лет"..
"Он (ХАМАС. — Прим. ред.) стремился найти другой способ захватить власть. Поэтому, к сожалению, он предпочел обострить напряженность в Иерусалиме, чтобы использовать это как предлог для начала этой войны", — заявил Эрдан.
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"Массированное, ничем не спровоцированное нападение ХАМАС началось не в результате каких-либо инцидентов с участием Израиля, но из-за внутренних палестинских политических маневров", — подчеркнул он.
Это нападение, как заявил постпред, вынудило Израиль защищать своих граждан и "нанести удар по террористической машине ХАМАС, чтобы раз и навсегда остановить их агрессию".
Ситуация в регионе резко обострилась вечером десятого мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
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