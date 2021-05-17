https://ria.ru/20210517/pospelov-1732338234.html

Владимир Поспелов: десятый "Борей" сдадут до 2030 года

Владимир Поспелов: десятый "Борей" сдадут до 2030 года

Россия масштабно обновляет свой Военно-Морской флот, закладываются новые корабли и подводные лодки, модернизацию проходят уже давно принятые в его состав боевые РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:00

2021-05-17T11:00

2021-05-17T11:02

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Россия масштабно обновляет свой Военно-Морской флот, закладываются новые корабли и подводные лодки, модернизацию проходят уже давно принятые в его состав боевые единицы. Ознакомиться с более чем 20 кораблями, катерами и судами из состава Военно-Морского Флота, погранслужбы ФСБ России можно будет в июне в Санкт-Петербурге в ходе десятого Международного военно-морского салона "МВМС 2021" – одного из крупнейших событий такого рода. Особое значение для ценителей военно-морской эстетики и профессионалов салон приобретает в связи с отменой подобных выставок по всему миру в период пандемии. До мероприятия остается чуть больше месяца. В преддверии салона о новых проектах, которые должны получить свою путевку в жизнь, особенностях модернизации самых грозных военных кораблей, а также планах по строительству на этот год в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Струговцу и Денису Кайырану рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Российской Федерации Владимир Поспелов.– Каков план сдачи кораблей на этот год?– Всего в 2021 году Военно-Морской Флот должен получить около сорока боевых кораблей и судов обеспечения различных классов. Сюда входят, в том числе, атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" проекта "Борей-А", головной многоцелевой атомный подводный крейсер "Казань" проекта "Ясень-М", на котором недавно состоялась церемония подъема военно-морского Андреевского флага. Планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет, будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения– Серийной подлодки "Новосибирск" проекта "Ясень-М" в плане на 2021 год нет?– Она тоже в плане, будет сдана в соответствии с генеральным графиком строительства.– Какие корабли и суда обеспечения будут заложены в этом году?– Это будут серийные корабли – корветы, дизель-электрические подводные лодки, АПЛ четвертого поколения "Борей-А" и ряд других.– Когда состоится закладка?– Дата определяется руководством Минобороны России. Промышленность готова провести закладку в любой срок, потому что государственные контракты подписаны, авансирование получено, подготовка к закладке произведена. Она состоится в ближайшее время.– Девятый и десятый "Бореи" будут последними в серии?– Не факт. Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации.– Как вы считаете, сколько еще нужно "Бореев"?– В Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено количество пусковых установок и боезарядов, и эти два параметра в итоге определяют количество носителей, в том числе, стратегических атомных подводных лодок. Подлодки "Борей-А" приходят на замену атомным подводным лодкам третьего поколения. Последние по мере поступления "Бореев" будут выводиться из корабельного состава. Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ. Атомные подводные лодки проекта 667БДРМ, которые сегодня находятся в корабельном составе, – одни из самых удачных кораблей с точки зрения надежности. И это было доказано в 1990-е годы, когда с подлодки проекта 667БДРМ был произведен успешный залп всем боекомплектом, так называемая операция "Бегемот". На практике была доказана гарантированная надежность морской стратегической ядерной составляющей.– Давайте пройдемся по текущим проектам. Когда завершится модернизация тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов"?– В соответствии с генеральным графиком и государственным контрактом.– А дальнейшая его судьба?– Мы его хорошо обновили: заменили все кабельные сети, практически все корабельные радиоэлектронные комплексы, поставили ударное ракетное оружие типа "Калибр", "Оникс" и другое самое современное вооружение. Он будет служить еще не менее 20 лет. Сегодня у нас два корабля такого класса. В планах на ремонт и модернизацию стоит "Петр Великий". Какой объем модернизации он пройдет – определим после завершения работ по "Адмиралу Нахимову".– Когда завершатся испытания "Циркона"?– Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии. Поставлена задача выйти на готовность к серийному производству в ближайшей перспективе. Как известно, ракета будет унифицирована и сможет использоваться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки. – Серьезную модернизацию получил большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Будут ли вслед за ним проходить серьезный заводской ремонт другие большие противолодочные корабли проекта 1155?– На "Маршале Шапошникове" установлен современный ударный ракетный комплекс с ракетами типа "Калибр" и ряд других вооружений, обновили корабельные системы связи, навигации, целеуказания и др. По сути, дали кораблю вторую жизнь. В апреле корабль передан Тихоокеанскому флоту. В планах – заводской ремонт второго корабля этой серии.– Вопрос по проекту эсминца "Лидер". Работы по нему продолжатся или проект закрыт?– Строительство не начато. Он числится в наших планах. Идет предварительная проработка. Давайте немного подождем, потому что сначала нужно решить те задачи, которые были прописаны в государственной программе вооружения 2018-2027 годов, в части поддержания и развития Военно-Морского Флота России.– Давайте перейдем к ледокольному флоту. Когда на дальневосточной верфи "Звезда" будет заложен первый атомный ледокол ЛК-120 "Лидер" (проект 10510)?– Напомню, что сначала правительством Российской Федерации было принято решение о создании трех ЛК-60, затем, с учетом растущего грузопотока, добавили еще два. Головной ЛК-60 "Арктика" передан "Атомфлоту" в 2020 году. Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" мы закончим в 2021 году, второй – "Урал" – в 2022 году, третий – "Якутия" – в 2024 году, четвертый – "Чукотка" – в 2026 году.Что нам даст ввод в эксплуатацию новых ледоколов? Полностью решается задача по обеспечению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году по Северному морскому пути. Восточный сектор Арктики с учетом более тяжелых ледовых условий потребовал создания ледокола ЛК-120. Строительство головного ЛК-120 начато в 2020 году. Он будет построен в 2027 году. Расчеты показывают, что перспективный рост грузопотока на Северном морском пути до 2035 года, в Западном и Восточном секторах, потребует строительства дополнительно двух серийных ЛК-60 и двух серийных ЛК-120.Для освоения месторождений углеводородов в Арктике необходимо не только создание группировки современных атомных ледоколов, а также строительство больших серий крупнотоннажных судов ледового класса для перевозки углеводородов, судов обеспечения и другой морской техники. Эта программа уже реализуется и является, в том числе, одним из элементов диверсификации предприятий судостроительной промышленности. Принципиально судостроительная отрасль имеет все необходимые мощности для их строительства. Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации считает развитие Северного морского пути одной из важнейших стратегических задач.Вторая часть интервью о перспективных разработках и облике ВМФ России на десятилетие вперед, будет опубликована во вторник, 18 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/podlodka-1731385815.html

https://ria.ru/20210415/rakhmanov-1728259085.html

https://ria.ru/20210324/korabli-1602696626.html

https://ria.ru/20201210/ledokol-1588562835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/arktika-1603030497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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