https://ria.ru/20210517/posly-1732635635.html

Путин назначил новых послов в Гане и Эритрее

Путин назначил новых послов в Гане и Эритрее

Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Республике Гана и Эритрее, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:15

2021-05-17T14:15

2021-05-17T14:15

россия

сергей бердников

владимир путин

гана

эритрея

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Республике Гана и Эритрее, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Новым российским послом в Республике Гана станет Сергей Бердников, в свою очередь, Дмитрий Суслов будет освобождён от исполнения обязанностей главы дипмиссии в этой стране и Республике Либерии по совместительству.Игорь Мозго станет новым российским послом в Эритрее, Азим Ярахмедов покинет эту должность.

https://ria.ru/20210430/posol-1730652547.html

россия

гана

эритрея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей бердников, владимир путин, гана, эритрея, в мире