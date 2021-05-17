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Путин назначил новых послов в Гане и Эритрее
Путин назначил новых послов в Гане и Эритрее
Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Республике Гана и Эритрее, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:15
2021-05-17T14:15
2021-05-17T14:15
россия
сергей бердников
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Республике Гана и Эритрее, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Новым российским послом в Республике Гана станет Сергей Бердников, в свою очередь, Дмитрий Суслов будет освобождён от исполнения обязанностей главы дипмиссии в этой стране и Республике Либерии по совместительству.Игорь Мозго станет новым российским послом в Эритрее, Азим Ярахмедов покинет эту должность.
https://ria.ru/20210430/posol-1730652547.html
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россия, сергей бердников, владимир путин, гана, эритрея, в мире