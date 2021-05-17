https://ria.ru/20210517/poiski-1732722586.html

В Нижнем Новгороде ищут пропавшего с детской площадки ребенка

В Нижнем Новгороде ищут пропавшего с детской площадки ребенка

Около 300 сотрудников полиции, следственного комитета, волонтеров, местных жителей ищут пропавшего в центре Нижнего Новгорода шестилетнего мальчика, сообщил РИА РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T22:35

2021-05-17T22:35

2021-05-17T22:56

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Около 300 сотрудников полиции, следственного комитета, волонтеров, местных жителей ищут пропавшего в центре Нижнего Новгорода шестилетнего мальчика, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда, шестилетний ребенок около 10.00 в понедельник пропал с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя. Улица Гоголя находится в центре Нижнего Новгорода, это район, где много старых двух-, трехэтажных домов, в том числе заброшенных."Поисками мальчика заняты несколько сотен человек – около 300. Это волонтеры, полиция, следственный комитет, местные жители, соседи", - сказал Шухрин.Он отметил, что есть надежда найти ребенка живым, но нужно торопиться. "Эти товарищи не вызывают доверия, что у них в голове – непонятно", - сказал Шухрин.Следователи возбудили уголовное дело после пропажи шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте СК РФ."Следственными органами СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения шестилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего – ред.)", - говорится в сообщении. Уголовное дело в таких случаях заводится для того, чтобы была возможность организовать полномасштабный розыск и всестороннее выяснение обстоятельств пропажи.Организованы мероприятия, в которых задействованы сотрудники следственного комитета, в том числе следователи-криминалисты, МВД, МЧС по региону, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Рысь". Кроме того, допрашиваются родственники мальчика, соседи, устанавливаются все обстоятельства, при которых пропал ребенок.

https://ria.ru/20210514/shkolnitsa-1732365168.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, происшествия