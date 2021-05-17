https://ria.ru/20210517/pogoda-1732606381.html

Москвичам рассказали, когда жара сменится ливнями и грозами

Москвичам рассказали, когда жара сменится ливнями и грозами

Жара в Москве в среду сменится ливнями и грозами, которые немного собьют температуру, самый "холодный" день - в пятницу, когда будет не выше плюс 20, сообщил... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:04

2021-05-17T12:04

2021-05-17T17:50

москва

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жара в Москве в среду сменится ливнями и грозами, которые немного собьют температуру, самый "холодный" день - в пятницу, когда будет не выше плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что неделя стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10-11 градусов выше многолетней нормы мая. В понедельник может потеплеть до плюс 30, а во вторник даже в темное время суток в столице будет не прохладнее плюс 15 - плюс 17, а в разгар дня майское солнце прогреет воздух до плюс 29 - плюс 31, это на 7 градусов выше нормы июля. Может быть побит рекорд 1897 года, когда метеорологи зафиксировали в этот день плюс 29,1."В среду подойдет фронтальная система, поэтому облака начнут собираться, мощные шапки кучево-дождевых облаков, короткие ливни с грозами, это собьет жару до плюс 26-28 градусов. А в четверг и пятницу ожидается циклонический вихрь, ливни, грозы. Ночью в четверг плюс 12 - плюс 17, днем плюс 16 - плюс 21. В пятницу ночью плюс 7 - плюс 12, днем плюс 15 - плюс 20 - это самый прохладный день, потому что много дождей будет. Температура упадет до климатической нормы мая", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что к субботе выйдет антициклон, и в столице распогодится, температура ночью плюс 7 - плюс 12, а днем - плюс 18 - плюс 23.

https://ria.ru/20210517/zhara-1732572849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество