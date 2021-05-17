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"Плевать, что попаду в тюрьму". Житель Серова в прямом эфире поджег дом

"Плевать, что попаду в тюрьму". Житель Серова в прямом эфире поджег дом

В Серове пьяный мужчина в прямом эфире поджег жилой деревянный дом. Видео инцидента опубликовано на странице "ВК, Серов". РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:49

2021-05-17T13:49

2021-05-17T17:08

одноклассники

свердловская область

серов

происшествия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Серове пьяный мужчина в прямом эфире поджег жилой деревянный дом. Видео инцидента опубликовано на странице "ВК, Серов".На кадрах видно, как горожанин зашел в подъезд, облил пол неизвестной жидкостью и попытался ее зажечь. Все его действия сопровождаются нецензурными комментариями.В конце ролика мужчина показывает два ножа и обещает "ответить по базару".По данным сообщества, житель Серова вел трансляцию на странице в "Одноклассниках".Позднее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых рассказал, что горожане позвонили и рассказали о поджоге дома. Подозреваемого задержали. По предварительным данным, он пришел в гости к своему знакомому."Как установила полиция, друзья распивали алкоголь. В ходе вечеринки гость поцеловал жену хозяина квартиры. Муж воспринял это, конечно, негативно, и началась ссора. Через некоторое время гость вернулся и попытался поджечь дом", — объяснил Горелых, подчеркнув, что пламя быстро потушили.Правоохранительные органы начали расследование инцидента и устанавливают, есть ли у подозреваемого психические проблемы.

https://ria.ru/20210517/napadenie-1732587673.html

свердловская область

серов

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одноклассники, свердловская область, серов, происшествия