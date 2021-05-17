https://ria.ru/20210517/podlodki-1732592758.html
Россия выведет из состава флота легендарные советские подлодки
Россия выведет из состава флота легендарные советские подлодки
Легендарные советские атомные подлодки выведут из боевого состава Военно-морского флота к 2030 году, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:49
2021-05-17T10:49
2021-05-17T12:20
россия
подводные лодки проекта 955 "борей"
безопасность
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Легендарные советские атомные подлодки выведут из боевого состава Военно-морского флота к 2030 году, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов."Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ", — сказал он.Стратегические атомные ракетоносцы проектов "Борей" и "Борей-А" сейчас приходят на смену подлодкам проекта 667, которые пережили рекордное количество модернизаций. Первые субмарины (проект 667А) разработали еще в 1960-х. Они стали основой для модернизированных проектов — 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние две подлодки до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов.На каждом этапе модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, увеличивалась максимальная дальность и вес ракет. В 1991 году военные провели операцию "Бегемот-2" — подлодка "Новомосковск" дала залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды. Тогда на орбиту вывели два немецких университетских микроспутника.
https://ria.ru/20210513/opasnost-1732075256.html
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россия, подводные лодки проекта 955 "борей", безопасность
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Легендарные советские атомные подлодки выведут из боевого состава Военно-морского флота к 2030 году, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
"Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ", — сказал он.
Стратегические атомные ракетоносцы проектов "Борей"
и "Борей-А" сейчас приходят на смену подлодкам проекта 667, которые пережили рекордное количество модернизаций. Первые субмарины (проект 667А) разработали еще в 1960-х. Они стали основой для модернизированных проектов — 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние две подлодки до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов.
На каждом этапе модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, увеличивалась максимальная дальность и вес ракет. В 1991 году военные провели операцию "Бегемот-2" — подлодка "Новомосковск" дала залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды. Тогда на орбиту вывели два немецких университетских микроспутника.