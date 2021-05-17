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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210517/pismo-1732612439.html
В Кремле ответили на вопрос о письме Пашиняна Путину по военной помощи
В Кремле ответили на вопрос о письме Пашиняна Путину по военной помощи
Россия находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для разрядки напряженности на границе Армении и Азербайджана, президент России... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:38
2021-05-17T18:03
россия
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для разрядки напряженности на границе Армении и Азербайджана, президент России Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На прошлой неделе и. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента заявил, что написал письмо Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном."Вы знаете, что российская и армянская сторона находятся в постоянном контакте. Также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации", — сказал Песков журналистам.На вопрос, получил ли президент России письмо Пашиняна, представитель Кремля затруднился ответить. "Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", — сказал Песков.
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россия, азербайджан, армения, никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле ответили на вопрос о письме Пашиняна Путину по военной помощи

12:38 17.05.2021 (обновлено: 18:03 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для разрядки напряженности на границе Армении и Азербайджана, президент России Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На прошлой неделе и. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента заявил, что написал письмо Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
"Вы знаете, что российская и армянская сторона находятся в постоянном контакте. Также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации", — сказал Песков журналистам.
На вопрос, получил ли президент России письмо Пашиняна, представитель Кремля затруднился ответить. "Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", — сказал Песков.
Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияАзербайджанАрменияНикол ПашинянДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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