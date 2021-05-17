https://ria.ru/20210517/pismo-1732612439.html

В Кремле ответили на вопрос о письме Пашиняна Путину по военной помощи

В Кремле ответили на вопрос о письме Пашиняна Путину по военной помощи

Россия находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для разрядки напряженности на границе Армении и Азербайджана, президент России... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:38

2021-05-17T12:38

2021-05-17T18:03

россия

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для разрядки напряженности на границе Армении и Азербайджана, президент России Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На прошлой неделе и. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента заявил, что написал письмо Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном."Вы знаете, что российская и армянская сторона находятся в постоянном контакте. Также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации", — сказал Песков журналистам.На вопрос, получил ли президент России письмо Пашиняна, представитель Кремля затруднился ответить. "Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", — сказал Песков.

https://ria.ru/20210514/pomosch-1732384743.html

россия

азербайджан

армения

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россия, азербайджан, армения, никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, в мире