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Армения активизирует процесс реагирования, предусмотренный ДКБ
Армения активизирует процесс реагирования, предусмотренный ДКБ
Армянская сторона на фоне ситуации в Сюнике активизирует процедуры, предусмотренные договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:16
2021-05-17T12:12
минобороны армении
в мире
никол пашинян
одкб
ереван
армения
безопасность
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Армянская сторона на фоне ситуации в Сюнике активизирует процедуры, предусмотренные договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.По его словам, в воскресенье переговоры продолжались до позднего вечера и продолжатся в среду."Пока азербайджанские силы не покинули территорию Армении, мы расцениваем ситуацию как кризисную, угрожающую стабильности, суверенитету, территориальной целостности Армении, предусмотренную уставом ОДКБ, договором о коллективной безопасности, порядком реагирования на кризисные ситуации. Пока наша легитимная задача не решена, эти механизмы должны быть задействованы", - сказал Пашинян.Также Никол Пашинян считает, что уточнение границ с Азербайджаном ввиду отсутствия отношений между республиками может проходить только в трехстороннем формате.Он отметил, что по этому поводу был достигнут ряд договоренностей, и "нарушение этих договоренностей стало причиной действий военно-политического руководства Азербайджана".Пашинян уверен, что открытие коммуникаций и уточнение границ выгодно как Азербайджану, так и Армении. При этом он вновь напомнил, что Ереван никогда не обсуждал и не будет обсуждать вопрос о "Зангезурском коридоре", связывающем Азербайджан и Нахичевань. По его словам, открытие коммуникаций входит в политическую повестку Еревана, но все обсуждения по этому поводу ведутся публично и о коридорах речи идти не может.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
https://ria.ru/20210515/armeniya-1732463784.html
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минобороны армении, в мире, никол пашинян, одкб, ереван, армения, безопасность

Армения активизирует процесс реагирования, предусмотренный ДКБ

11:16 17.05.2021 (обновлено: 12:12 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Армянская сторона на фоне ситуации в Сюнике активизирует процедуры, предусмотренные договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.
"Армения еще больше активизирует процедуры, предусмотренные договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой. Наша позиция четкая: азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Армении", - сказал Пашинян в выступлении на заседании Совбеза, которое выложил на своей странице в Facebook.
По его словам, в воскресенье переговоры продолжались до позднего вечера и продолжатся в среду.
"Пока азербайджанские силы не покинули территорию Армении, мы расцениваем ситуацию как кризисную, угрожающую стабильности, суверенитету, территориальной целостности Армении, предусмотренную уставом ОДКБ, договором о коллективной безопасности, порядком реагирования на кризисные ситуации. Пока наша легитимная задача не решена, эти механизмы должны быть задействованы", - сказал Пашинян.
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Также Никол Пашинян считает, что уточнение границ с Азербайджаном ввиду отсутствия отношений между республиками может проходить только в трехстороннем формате.
"Азербайджанская пропаганда пытается продвинуть мысль, что процесс уточнения границ должен проходить в двустороннем формате. Это невозможно по той простой причине, что между Арменией и Азербайджаном нет отношений. Поэтому процессы как открытия коммуникаций, так и уточнения границ должны проходить в трехстороннем формате (с участием России – ред.)", - говорится в выступлении Пашиняна, текст которого он разместил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что по этому поводу был достигнут ряд договоренностей, и "нарушение этих договоренностей стало причиной действий военно-политического руководства Азербайджана".
Пашинян уверен, что открытие коммуникаций и уточнение границ выгодно как Азербайджану, так и Армении. При этом он вновь напомнил, что Ереван никогда не обсуждал и не будет обсуждать вопрос о "Зангезурском коридоре", связывающем Азербайджан и Нахичевань. По его словам, открытие коммуникаций входит в политическую повестку Еревана, но все обсуждения по этому поводу ведутся публично и о коридорах речи идти не может.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
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