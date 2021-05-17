https://ria.ru/20210517/pashinyan-1732597912.html

Армения активизирует процесс реагирования, предусмотренный ДКБ

Армения активизирует процесс реагирования, предусмотренный ДКБ

Армянская сторона на фоне ситуации в Сюнике активизирует процедуры, предусмотренные договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:16

2021-05-17T11:16

2021-05-17T12:12

минобороны армении

в мире

никол пашинян

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безопасность

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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Армянская сторона на фоне ситуации в Сюнике активизирует процедуры, предусмотренные договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.По его словам, в воскресенье переговоры продолжались до позднего вечера и продолжатся в среду."Пока азербайджанские силы не покинули территорию Армении, мы расцениваем ситуацию как кризисную, угрожающую стабильности, суверенитету, территориальной целостности Армении, предусмотренную уставом ОДКБ, договором о коллективной безопасности, порядком реагирования на кризисные ситуации. Пока наша легитимная задача не решена, эти механизмы должны быть задействованы", - сказал Пашинян.Также Никол Пашинян считает, что уточнение границ с Азербайджаном ввиду отсутствия отношений между республиками может проходить только в трехстороннем формате.Он отметил, что по этому поводу был достигнут ряд договоренностей, и "нарушение этих договоренностей стало причиной действий военно-политического руководства Азербайджана".Пашинян уверен, что открытие коммуникаций и уточнение границ выгодно как Азербайджану, так и Армении. При этом он вновь напомнил, что Ереван никогда не обсуждал и не будет обсуждать вопрос о "Зангезурском коридоре", связывающем Азербайджан и Нахичевань. По его словам, открытие коммуникаций входит в политическую повестку Еревана, но все обсуждения по этому поводу ведутся публично и о коридорах речи идти не может.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.

https://ria.ru/20210515/armeniya-1732463784.html

https://ria.ru/20210517/aliev-1732587444.html

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минобороны армении, в мире, никол пашинян, одкб, ереван, армения, безопасность