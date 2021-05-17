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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/pandemiya-1732597048.html
Попова назвала главную задачу в борьбе с коронавирусом
Попова назвала главную задачу в борьбе с коронавирусом
Коронавирус не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть, сейчас основная задача - пандемия без локдауна, заявила глава... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:11
2021-05-17T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть, сейчас основная задача - пандемия без локдауна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что на сегодняшний день понятно, что COVID-19 не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков, так как у него не самая высокая контагиозность, длительный инкубационный период - две недели, который дает время для реакции и противодействия.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова назвала главную задачу в борьбе с коронавирусом

11:11 17.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть, сейчас основная задача - пандемия без локдауна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами - это эпидемия и пандемия, но без локдауна", - сказала Попова в ходе выступления на "Неделях профилактической медицины института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана".
Она отметила, что на сегодняшний день понятно, что COVID-19 не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков, так как у него не самая высокая контагиозность, длительный инкубационный период - две недели, который дает время для реакции и противодействия.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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