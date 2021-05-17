https://ria.ru/20210517/pandemiya-1732597048.html

Попова назвала главную задачу в борьбе с коронавирусом

Попова назвала главную задачу в борьбе с коронавирусом

Коронавирус не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть, сейчас основная задача - пандемия без локдауна, заявила глава... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:11

2021-05-17T11:11

2021-05-17T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть, сейчас основная задача - пандемия без локдауна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что на сегодняшний день понятно, что COVID-19 не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков, так как у него не самая высокая контагиозность, длительный инкубационный период - две недели, который дает время для реакции и противодействия.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)