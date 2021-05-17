https://ria.ru/20210517/pamyatnik-1732611708.html

В Вятской епархии прокомментировали установку "памятника Сатане" в Кирове

В Вятской епархии прокомментировали установку "памятника Сатане" в Кирове

В Вятской епархии заявили, что не готовы дать оценку установке "памятника Сатане" в Кирове, не зная, какой смысл вкладывал в скульптуру заказчик. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:30

2021-05-17T12:30

2021-05-17T12:30

религия и мировоззрение

религия

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. В Вятской епархии заявили, что не готовы дать оценку установке "памятника Сатане" в Кирове, не зная, какой смысл вкладывал в скульптуру заказчик.Фотографии скульптурной композиции "Змей-искуситель", установленной в городе Кирове на пересечении улиц Советской и Володарского, были опубликованы в воскресенье в группе "Киров без цензуры" в соцсети "ВКонтакте". Арт-объект в виде дерева и обвивающего его змея с запретным плодом – ярко-красным яблоком, который в СМИ уже назвали "памятником Сатане", вызвал неоднозначную реакцию местных жителей. Так, в комментариях одни кировчане пишут, что получилось "красиво и со смыслом", а другие сетуют, что "непонятно, какой посыл несёт данное творение", и говорят, что лучше бы "изваяли что-нибудь посвященное человеку труда, врачу, пожарному". Кроме того, местные жители иронизируют над местом установки неоднозначной скульптуры – неподалеку находится областной наркологический диспансер."Не имея достаточно полной информации о том, какой смысл вкладывает заказчик в данную скульптуру, основываясь только на популистских высказываниях в сети интернет о том, кому посвящен данный памятник, мы не можем в данный момент сделать полноценный вывод... Когда информация будет до конца прояснена, тогда сможем дать оценку", - сообщили РИА Новости в Вятской епархии.

https://ria.ru/20210418/monument-1728332181.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, киров, русская православная церковь