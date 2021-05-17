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Палестина хочет обратиться в МУС из-за авиаударов Израиля
Палестина хочет обратиться в МУС из-за авиаударов Израиля
Палестина намерена обратиться в Международный уголовный суд (МУС) в связи с ударами Израиля по объектам СМИ в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:37
2021-05-17T11:37
2021-05-17T11:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
западный берег реки иордан
репортеры без границ
международный уголовный суд
хамас
палестина
израиль
безопасность
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Палестина намерена обратиться в Международный уголовный суд (МУС) в связи с ударами Израиля по объектам СМИ в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.Ранее международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) обвинила Израиль в совершении военных преступлений при нанесении целенаправленных ударов по объектам СМИ в секторе Газа. RSF попросила прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуду рассмотреть авиаудары Израиля по объектам СМИ в рамках расследования ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Отмечается, что в ходе ударов за прошедшую неделю были разрушены офисы 23 СМИ.Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание. Израильская армия заявила, что здание использовалось ХАМАС в военных целях, в частности там располагались офисы разведслужб движения. До этого были разрушены здания "аль-Джаухара" и "аш-Шурук" в секторе Газа, в которых также располагались офисы СМИ.
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, репортеры без границ, международный уголовный суд, хамас, палестина, израиль, безопасность, в мире