https://ria.ru/20210517/ovoschi-1732653470.html

С начала года в ставропольских теплицах вырастили 33 тысячи тонн овощей

С начала года в ставропольских теплицах вырастили 33 тысячи тонн овощей

С начала года в ставропольских теплицах собрали порядка 33,5 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:38

2021-05-17T15:38

2021-05-17T15:38

ставропольский край

ассоциация "теплицы россии"

ставропольский край

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. С начала года в ставропольских теплицах собрали порядка 33,5 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. В частности, выращены 7,5 тыс. тонн огурцов, 26 тыс. тонн томатов и 145 тонн прочих овощей. В прошлом году на долю тепличных комплексов пришлась почти треть всех выращенных на Ставрополье овощей – 94 тысячи тонн или 27%. При этом доля края по производству томатов в стране составила 14% – 70 тысяч тонн."Тепличное хозяйство – популярное направление и у фермеров и у крупных сельхозпредприятий региона. Ежегодно количество теплиц увеличиваются: в 2019 году они занимали 198 гектаров, в 2020 году – уже 263,3 гектаров. И в этом году реализуется несколько инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов, например, в Изобильненском округе строится четвертая очередь, что даст нам еще 37,8 гектаров", - отметил и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.В этом году посевные площади под овощами сохраняются на уровне 2020 года, но валовое производство планируется увеличить за счет проведения современных агротехнологических работ. В частности, стоит задача собрать более 175 тысяч тонн овощей открытого грунта.Глава аграрного ведомства региона отметил, что в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" овощеводы региона ежегодно получают субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ. В 2020 году общая сумма субсидии составила 205 миллионов рублей при ставке на гектар в размере 35 тысяч рублей, что позволило компенсировать до 40% затрат аграриев.

https://ria.ru/20201203/sportkompleks-1588485659.html

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ассоциация "теплицы россии", ставропольский край, экономика