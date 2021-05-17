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Петербургский депутат предложил хранить оружие россиян в полиции
Петербургский депутат предложил хранить оружие россиян в полиции
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев после трагедии в гимназии в Казани направил письмо руководству МВД и Росгвардии с предложением оценить... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:19
2021-05-17T18:19
ильназ галявиев
россия
алексей цивилев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
общество
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев после трагедии в гимназии в Казани направил письмо руководству МВД и Росгвардии с предложением оценить возможность хранения оружия граждан в отделениях полиции и других силовых структурах, сообщает пресс-служба депутата."…Цивилев после трагедии в Казани предложил МВД и Росгвардии оценить возможность хранения оружия, находящегося на руках у граждан, в отделениях полиции, вневедомственной охраны, тирах или структурах Федеральной службы войск национальной гвардии. Соответствующее обращение парламентарий направил руководству силовых ведомств", - сказано в сообщении.По мнению парламентария, оружие "нет смысла держать дома, где оно может оказаться доступным посторонним, в том числе и детям". "Кроме того, такая система позволит проконтролировать и тех, кто приобретал оружие "просто чтобы было". Мы понимаем, что убивает не оружие, а человек", - считает Цивилев.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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ильназ галявиев, россия, алексей цивилев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, общество, происшествия

Петербургский депутат предложил хранить оружие россиян в полиции

18:19 17.05.2021
 
© Фото : официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев после трагедии в гимназии в Казани направил письмо руководству МВД и Росгвардии с предложением оценить возможность хранения оружия граждан в отделениях полиции и других силовых структурах, сообщает пресс-служба депутата.
"…Цивилев после трагедии в Казани предложил МВД и Росгвардии оценить возможность хранения оружия, находящегося на руках у граждан, в отделениях полиции, вневедомственной охраны, тирах или структурах Федеральной службы войск национальной гвардии. Соответствующее обращение парламентарий направил руководству силовых ведомств", - сказано в сообщении.
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По мнению парламентария, оружие "нет смысла держать дома, где оно может оказаться доступным посторонним, в том числе и детям". "Кроме того, такая система позволит проконтролировать и тех, кто приобретал оружие "просто чтобы было". Мы понимаем, что убивает не оружие, а человек", - считает Цивилев.
В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Ильназ ГалявиевРоссияАлексей ЦивилевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньОбществоПроисшествия
 
 
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