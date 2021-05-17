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В Госдуму внесли проект об усилении контроля за оборотом оружия
В Госдуму внесли проект об усилении контроля за оборотом оружия
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:20
2021-05-17T15:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
единая россия
общество
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на его владение, следует из базы данных нижней палаты парламента.Изменения вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"."Настоящий законопроект разработан в целях усиления государственного контроля за оборотом оружия, в том числе – ограничения доступа к нему лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания", - говорится в пояснительной записке.Отмечается, что основные понятия закона предлагается дополнить новым понятием "медицинские противопоказания к владению оружием" - заболевания, препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием, перечень которых будет устанавливаться правительством РФ.Также авторы законопроекта считают необходимым ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.Кроме этого, предполагается, что медзаключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, а затем размещаться в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою очередь Росгвардия наделяется доступом к этому реестру, благодаря чему необходимость представлять бумажные справки снимается."(Это) исключает возможность их фальсификации, а также значительно сокращает административно-бюрократические барьеры. По желанию гражданина – медицинской организацией ему выдается бумажная выписка о наличии медицинского заключения", - уточняется в пояснительной записке.Помимо этого, в случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней."На период прохождения медосвидетельствования – оружие а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления гражданину медицинского заключения. В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочередного медицинского освидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется", - поясняется в документе.
https://ria.ru/20210514/kazan-1732320330.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, единая россия, общество, россия

В Госдуму внесли проект об усилении контроля за оборотом оружия

15:20 17.05.2021 (обновлено: 15:22 17.05.2021)
 
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на его владение, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
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"Настоящий законопроект разработан в целях усиления государственного контроля за оборотом оружия, в том числе – ограничения доступа к нему лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что основные понятия закона предлагается дополнить новым понятием "медицинские противопоказания к владению оружием" - заболевания, препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием, перечень которых будет устанавливаться правительством РФ.
Также авторы законопроекта считают необходимым ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.
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Кроме этого, предполагается, что медзаключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, а затем размещаться в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою очередь Росгвардия наделяется доступом к этому реестру, благодаря чему необходимость представлять бумажные справки снимается.
"(Это) исключает возможность их фальсификации, а также значительно сокращает административно-бюрократические барьеры. По желанию гражданина – медицинской организацией ему выдается бумажная выписка о наличии медицинского заключения", - уточняется в пояснительной записке.
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Помимо этого, в случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.
"На период прохождения медосвидетельствования – оружие а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления гражданину медицинского заключения. В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочередного медицинского освидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется", - поясняется в документе.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФЕдиная РоссияОбществоРоссия
 
 
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