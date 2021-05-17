https://ria.ru/20210517/ogranicheniya-1732667268.html

В Липецкой области ввели ограничения на посещение лесов

В Липецкой области ввели ограничения на посещение лесов

Власти Липецкой области из-за установившейся сухой и жаркой погоды ввели ограничение на посещение лесов, сообщил глава региона Игорь Артамонов РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:40

2021-05-17T16:40

2021-05-17T16:40

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730162583_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_5a6f4a52127e4f3ac9b4e798cc9b5ec3.jpg

ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области из-за установившейся сухой и жаркой погоды ввели ограничение на посещение лесов, сообщил глава региона Игорь АртамоновПо его словам, меры приняты в целях обеспечения пожарной безопасности, ограничение пока будет действовать до 4 июня.Артамонов отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц – от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч рублей до полумиллиона. При обнаружении лесного пожара необходимо позвонить по бесплатному телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

https://ria.ru/20210517/attraktsiony-1732610540.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область