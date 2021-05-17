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Липецкая область
https://ria.ru/20210517/ogranicheniya-1732667268.html
В Липецкой области ввели ограничения на посещение лесов
В Липецкой области ввели ограничения на посещение лесов
Власти Липецкой области из-за установившейся сухой и жаркой погоды ввели ограничение на посещение лесов, сообщил глава региона Игорь Артамонов РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:40
2021-05-17T16:40
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области из-за установившейся сухой и жаркой погоды ввели ограничение на посещение лесов, сообщил глава региона Игорь АртамоновПо его словам, меры приняты в целях обеспечения пожарной безопасности, ограничение пока будет действовать до 4 июня.Артамонов отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц – от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч рублей до полумиллиона. При обнаружении лесного пожара необходимо позвонить по бесплатному телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
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игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области ввели ограничения на посещение лесов

16:40 17.05.2021
 
© Pixabay / smellypumpЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Pixabay / smellypump
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области из-за установившейся сухой и жаркой погоды ввели ограничение на посещение лесов, сообщил глава региона Игорь Артамонов
По его словам, меры приняты в целях обеспечения пожарной безопасности, ограничение пока будет действовать до 4 июня.
Артамонов отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц – от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч рублей до полумиллиона. При обнаружении лесного пожара необходимо позвонить по бесплатному телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
"Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан", – подчеркнул Артамонов.
Аттракционы в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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