https://ria.ru/20210517/obstrel-1732620712.html
ЛНР обвинила ВСУ в преднамеренном обстреле жилых районов
ЛНР обвинила ВСУ в преднамеренном обстреле жилых районов
Вооруженные силы Украины преднамеренно обстреливают жилые районы населенных пунктов близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:18
2021-05-17T13:18
2021-05-17T13:31
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ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 17 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины преднамеренно обстреливают жилые районы населенных пунктов близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости в понедельник офицер-наблюдатель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Виктор Матвеев.Ранее наблюдатели ЛНР в СЦКК заявили о напряженной обстановке близ участка разведения сил, расположенного у частично подконтрольного Киеву города Золотое в Донбассе. По данным представительства, украинские силовики регулярно ведут обстрелы по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Молодежное, Калиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5 в районе данного участка разведения сил. В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о семи обстрелах, произошедших 16 мая, со стороны ВС Украины, в результате одного из которых был поврежден дом в поселке Золотое-5.Офицер представительства ЛНР в СЦКК сообщил, что украинские силовики обстреливают не только позиции Народной милиции республики, но и жилые районы, а также объекты инфраструктуры на территории ЛНР."Есть такие случаи, когда страдают люди, инфраструктура, частные жилые постройки, Золотовская школа страдает. Ведется обстрел преднамеренный, нацеленный, также снайперский огонь и различные виды вооружения используются", - заявил Матвеев.В свою очередь офицер-наблюдатель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Александр подтвердил РИА Новости, что периодически под обстрел ВС Украины попадает средняя школа в Золотом-5. По его словам, от ближайших позиций ВСУ до учебного заведения порядка 700 метров и обстрелы в основном ведутся из стрелкового оружия."Данное учебное заведение - Золотовская средняя школа - систематически попадает под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины", - рассказал наблюдатель СЦКК.Он уточнил, что в связи с регулярными обстрелами, обычно начинающимися со второй половины дня, в школе даже сократили учебный день. По мнению наблюдателя СЦКК, только благодаря принятым мерам в текущем учебном году никто из учеников в результате обстрелов не пострадал.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210511/lnr-1731813636.html
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сцкк, донбасс, вооруженные силы украины, в мире
ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 17 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины
преднамеренно обстреливают жилые районы населенных пунктов близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости в понедельник офицер-наблюдатель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР
) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Виктор Матвеев.
Ранее наблюдатели ЛНР в СЦКК заявили о напряженной обстановке близ участка разведения сил, расположенного у частично подконтрольного Киеву города Золотое в Донбассе. По данным представительства, украинские силовики регулярно ведут обстрелы по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Молодежное, Калиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5 в районе данного участка разведения сил. В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о семи обстрелах, произошедших 16 мая, со стороны ВС Украины, в результате одного из которых был поврежден дом в поселке Золотое-5.
Офицер представительства ЛНР в СЦКК сообщил, что украинские силовики обстреливают не только позиции Народной милиции республики, но и жилые районы, а также объекты инфраструктуры на территории ЛНР.
"Есть такие случаи, когда страдают люди, инфраструктура, частные жилые постройки, Золотовская школа страдает. Ведется обстрел преднамеренный, нацеленный, также снайперский огонь и различные виды вооружения используются", - заявил Матвеев.
В свою очередь офицер-наблюдатель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Александр подтвердил РИА Новости, что периодически под обстрел ВС Украины попадает средняя школа в Золотом-5. По его словам, от ближайших позиций ВСУ до учебного заведения порядка 700 метров и обстрелы в основном ведутся из стрелкового оружия.
"Данное учебное заведение - Золотовская средняя школа - систематически попадает под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины", - рассказал наблюдатель СЦКК
.
Он уточнил, что в связи с регулярными обстрелами, обычно начинающимися со второй половины дня, в школе даже сократили учебный день. По мнению наблюдателя СЦКК, только благодаря принятым мерам в текущем учебном году никто из учеников в результате обстрелов не пострадал.
Ранее в Донбассе
вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.