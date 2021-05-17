https://ria.ru/20210517/neft-1732722015.html

Финляндия сокращает закупки российской нефти

Финляндия сокращает закупки российской нефти

Финляндия сокращает закупки российской нефти из-за перехода на "зеленую" энергетику, пишет Reuters. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T22:26

2021-05-17T22:26

2021-05-17T22:26

россия

цены на нефть

urals

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экономика

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Финляндия отказывается от закупок российской нефти

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финляндия сокращает закупки российской нефти из-за перехода на "зеленую" энергетику, пишет Reuters.Согласно сообщению агентства, в первом квартале 2021 года импорт российского сырья в страну сократился на 25 процентов. Такие данные приводит платформа Refinitiv Eikon.В апреле текущего года закупки снизились до 0,4 миллиона тонн, что на 63 процента меньше, чем показатель за аналогичный период в прошлом году. Всего в годовом выражении импорт российской нефти составил 2,1 миллиона тонн.В публикации отмечается, что ведущий нефтепереработчик в стране Neste Oil закупал сырье преимущественно из России. Тем не менее, сейчас компания планирует переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители.Агентство также опросило трейдеров и пришло к выводу, что снижение спроса со стороны Финляндии может сказаться на стоимости нефти марки Urals.

https://ria.ru/20210325/neft-1602739492.html

https://ria.ru/20210322/neft-1601999085.html

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россия, цены на нефть, urals, финляндия, в мире, экономика