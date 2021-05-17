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В Коми произошла утечка нефти из трубопровода "Лукойл"
В Коми произошла утечка нефти из трубопровода "Лукойл"
Около 100 тонн нефтесодержащей жидкости попало в грунт и воду из-за аварии на трубопроводе компании "Лукойл" в Коми, площадь загрязнения составила 1,3 гектара,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:30
2021-05-17T14:30
россия
республика коми
светлана радионова
лукойл
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
усинск
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 100 тонн нефтесодержащей жидкости попало в грунт и воду из-за аварии на трубопроводе компании "Лукойл" в Коми, площадь загрязнения составила 1,3 гектара, сообщила на своей странице в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.На прошлой неделе главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колва в 130 километрах от Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки направлен персонал для ее локализации.Как поясняет Радионова, 11 мая в службу поступил сигнал о разливе нефтесодержащей жидкости в Коми в районе реки Колва. Содержание нефти в такой жидкости составляет 40-50%."Площадь загрязненных земель из-за аварии порядка 1,3 гектара, еще 0,3 гектара нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем "пролитого" на грунт порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Данные предварительные, узлов учета нигде нет, и все мы считаем расчетным методом", - отмечает Радионова, добавляя, что работа на этой части месторождения остановлена.
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россия
республика коми
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россия, республика коми, светлана радионова, лукойл, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усинск, происшествия

В Коми произошла утечка нефти из трубопровода "Лукойл"

14:30 17.05.2021
 
© Фото : @_svetlana__radionova_/InstagramМесто разлива нефтесодержащей жидкости в Коми
Место разлива нефтесодержащей жидкости в Коми - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : @_svetlana__radionova_/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Около 100 тонн нефтесодержащей жидкости попало в грунт и воду из-за аварии на трубопроводе компании "Лукойл" в Коми, площадь загрязнения составила 1,3 гектара, сообщила на своей странице в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
На прошлой неделе главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колва в 130 километрах от Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки направлен персонал для ее локализации.
Как поясняет Радионова, 11 мая в службу поступил сигнал о разливе нефтесодержащей жидкости в Коми в районе реки Колва. Содержание нефти в такой жидкости составляет 40-50%.
"Площадь загрязненных земель из-за аварии порядка 1,3 гектара, еще 0,3 гектара нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем "пролитого" на грунт порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Данные предварительные, узлов учета нигде нет, и все мы считаем расчетным методом", - отмечает Радионова, добавляя, что работа на этой части месторождения остановлена.
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РоссияРеспублика КомиСветлана РадионоваЛУКОЙЛФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УсинскПроисшествия
 
 
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