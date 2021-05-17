https://ria.ru/20210517/nedvizhimost-1732617468.html

Высокопоставленным чиновникам запретили иметь недвижимость в США и Чехии

Высокопоставленным чиновникам запретили иметь недвижимость в США и Чехии

У высокопоставленных российских чиновников не должно быть недвижимости в США или Чехии, которые кабмин внес в список недружественных государств, а если такая... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:04

2021-05-17T13:04

2021-05-17T13:04

россия

сергей лавров

дмитрий песков

чехия

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. У высокопоставленных российских чиновников не должно быть недвижимости в США или Чехии, которые кабмин внес в список недружественных государств, а если такая есть, то им надо покинуть свои должности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость и иметь недвижимость в Чешской республике или Америке, поэтому таких просто быть не может. Если у них есть там недвижимость, то значит они не высокопоставленные чиновники. Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками, и это забота соответствующих наших ведомств и подразделений администрации президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на высокопоставленных российских чиновников, имеющих недвижимость за рубежом, утверждение перечня недружественных РФ государств.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.

https://ria.ru/20210515/frantsuzy-1732453011.html

россия

чехия

сша

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россия, сергей лавров, дмитрий песков, чехия, сша, в мире