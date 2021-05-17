Высокопоставленным чиновникам запретили иметь недвижимость в США и Чехии
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. У высокопоставленных российских чиновников не должно быть недвижимости в США или Чехии, которые кабмин внес в список недружественных государств, а если такая есть, то им надо покинуть свои должности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость и иметь недвижимость в Чешской республике или Америке, поэтому таких просто быть не может. Если у них есть там недвижимость, то значит они не высокопоставленные чиновники. Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками, и это забота соответствующих наших ведомств и подразделений администрации президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на высокопоставленных российских чиновников, имеющих недвижимость за рубежом, утверждение перечня недружественных РФ государств.
Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.