https://ria.ru/20210517/nato-1732699374.html

В НАТО призвали стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации

В НАТО призвали стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации

НАТО призывает стороны палестино-израильского конфликта к снижению напряженности и напоминает, что переговоры – это единственный путь к урегулированию, заявил... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:01

2021-05-17T19:01

2021-05-17T19:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ближний восток

нато

палестина

израиль

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. НАТО призывает стороны палестино-израильского конфликта к снижению напряженности и напоминает, что переговоры – это единственный путь к урегулированию, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ."НАТО не представлено (в зоне палестино-израильского конфликта). Есть много стран-членов, которые прилагают усилия для снижения насилия и напряженности. Но эта ситуация выходит за рамки безопасности в регионе Ближнего Востока, конечно, мы призываем к снижению эскалации и возвращению к диалогу, так как это единственный путь, чтобы найти политическое решение", - сказал он, вступая перед участниками пленарной парламентской сессии ассамблеи НАТО.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/izrail-1732588734.html

ближний восток

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ближний восток, нато, палестина, израиль, в мире