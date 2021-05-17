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В НАТО призвали стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации
В НАТО призвали стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации
НАТО призывает стороны палестино-израильского конфликта к снижению напряженности и напоминает, что переговоры – это единственный путь к урегулированию, заявил... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:01
2021-05-17T19:01
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ближний восток
нато
палестина
израиль
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. НАТО призывает стороны палестино-израильского конфликта к снижению напряженности и напоминает, что переговоры – это единственный путь к урегулированию, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ."НАТО не представлено (в зоне палестино-израильского конфликта). Есть много стран-членов, которые прилагают усилия для снижения насилия и напряженности. Но эта ситуация выходит за рамки безопасности в регионе Ближнего Востока, конечно, мы призываем к снижению эскалации и возвращению к диалогу, так как это единственный путь, чтобы найти политическое решение", - сказал он, вступая перед участниками пленарной парламентской сессии ассамблеи НАТО.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
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ближний восток
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ближний восток, нато, палестина, израиль, в мире

В НАТО призвали стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации

19:01 17.05.2021
 
© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Olivier Matthys
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. НАТО призывает стороны палестино-израильского конфликта к снижению напряженности и напоминает, что переговоры – это единственный путь к урегулированию, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
"НАТО не представлено (в зоне палестино-израильского конфликта). Есть много стран-членов, которые прилагают усилия для снижения насилия и напряженности. Но эта ситуация выходит за рамки безопасности в регионе Ближнего Востока, конечно, мы призываем к снижению эскалации и возвращению к диалогу, так как это единственный путь, чтобы найти политическое решение", - сказал он, вступая перед участниками пленарной парламентской сессии ассамблеи НАТО.
Наблюдательная вышка движения ХАМАС в районе города Рафах, подвергшаяся обстрелу израильской артиллерией. 27 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
10:31Сказано в эфире
"Порочный" план? В чем причина обострения конфликта Израиля с ХАМАС
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБлижний ВостокНАТОПалестинаИзраильВ мире
 
 
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