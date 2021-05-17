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СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:39
2021-05-17T10:39
2021-05-17T10:48
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев.По информации издания, несколько человек слышали звуки выстрелов рядом с железнодорожным вокзалом.Источник портала в правоохранительных органах сообщил, что погибли три человека.По предварительным данным, местная полиция обезвредила мужчину, напавшего на прохожих с ножом.Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили Е1.RU данные о задержании нападавшего."Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.В СК уточнили, что участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
В Екатеринбурге
неизвестный напал с ножом на прохожих, пишет E1.RU
со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, несколько человек слышали звуки выстрелов рядом с железнодорожным вокзалом.
Источник портала в правоохранительных органах сообщил, что погибли три человека.
По предварительным данным, местная полиция обезвредила мужчину, напавшего на прохожих с ножом.
Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили Е1.RU данные о задержании нападавшего.
"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В СК уточнили, что участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.