https://ria.ru/20210517/napadenie-1732590588.html

СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы

СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы

В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:39

2021-05-17T10:39

2021-05-17T10:48

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев.По информации издания, несколько человек слышали звуки выстрелов рядом с железнодорожным вокзалом.Источник портала в правоохранительных органах сообщил, что погибли три человека.По предварительным данным, местная полиция обезвредила мужчину, напавшего на прохожих с ножом.Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили Е1.RU данные о задержании нападавшего."Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.В СК уточнили, что участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия