https://ria.ru/20210517/napadenie-1732578093.html

В Китае женщина с ножом напала на людей, есть пострадавшие

В Китае женщина с ножом напала на людей, есть пострадавшие

Женщина в понедельник утром напала на людей в бизнес-центре в Шанхае с ножом для фруктов, в результате пострадали пять человек, нападавшая задержана, говорится... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:03

2021-05-17T09:03

2021-05-17T09:03

китай

шанхай

происшествия

в мире

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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Женщина в понедельник утром напала на людей в бизнес-центре в Шанхае с ножом для фруктов, в результате пострадали пять человек, нападавшая задержана, говорится в сообщении отделения полиции района Чаннин в соцсети Weibo.Отмечается, что после получения сообщения о нападении сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нападавшую.Пострадавшие были направлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, из них четыре человека получили незначительные травмы, один проходит лечение.Согласно результатам предварительного расследования, 37-летняя женщина по фамилии Фан приехала в Шанхай 15 мая из города в другой провинции, откуда именно, не уточняется. В понедельник утром она пришла в одну из компаний, офис которой располагается в бизнес-центре, однако не нашла нужного ей человека, вследствие чего расстроилась и "в порыве эмоций" ранила людей ножом для фруктов.

https://ria.ru/20210510/nozh-1731691018.html

китай

шанхай

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китай, шанхай, происшествия, в мире