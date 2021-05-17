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В Китае женщина с ножом напала на людей, есть пострадавшие
В Китае женщина с ножом напала на людей, есть пострадавшие
Женщина в понедельник утром напала на людей в бизнес-центре в Шанхае с ножом для фруктов, в результате пострадали пять человек, нападавшая задержана, говорится... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:03
2021-05-17T09:03
китай
шанхай
происшествия
в мире
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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Женщина в понедельник утром напала на людей в бизнес-центре в Шанхае с ножом для фруктов, в результате пострадали пять человек, нападавшая задержана, говорится в сообщении отделения полиции района Чаннин в соцсети Weibo.Отмечается, что после получения сообщения о нападении сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нападавшую.Пострадавшие были направлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, из них четыре человека получили незначительные травмы, один проходит лечение.Согласно результатам предварительного расследования, 37-летняя женщина по фамилии Фан приехала в Шанхай 15 мая из города в другой провинции, откуда именно, не уточняется. В понедельник утром она пришла в одну из компаний, офис которой располагается в бизнес-центре, однако не нашла нужного ей человека, вследствие чего расстроилась и "в порыве эмоций" ранила людей ножом для фруктов.
https://ria.ru/20210510/nozh-1731691018.html
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китай, шанхай, происшествия, в мире

В Китае женщина с ножом напала на людей, есть пострадавшие

09:03 17.05.2021
 
© AP PhotoАвтомобиль полиции в Шанхае, КНР
Автомобиль полиции в Шанхае, КНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Женщина в понедельник утром напала на людей в бизнес-центре в Шанхае с ножом для фруктов, в результате пострадали пять человек, нападавшая задержана, говорится в сообщении отделения полиции района Чаннин в соцсети Weibo.
"Семнадцатого мая 2021 года около 09.00 (04.00 мск) женщина ранила ножом пять человек в бизнес-центре, расположенном на улице Цзянсу", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что после получения сообщения о нападении сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нападавшую.
Пострадавшие были направлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, из них четыре человека получили незначительные травмы, один проходит лечение.
Согласно результатам предварительного расследования, 37-летняя женщина по фамилии Фан приехала в Шанхай 15 мая из города в другой провинции, откуда именно, не уточняется. В понедельник утром она пришла в одну из компаний, офис которой располагается в бизнес-центре, однако не нашла нужного ей человека, вследствие чего расстроилась и "в порыве эмоций" ранила людей ножом для фруктов.
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
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Во Франции женщина с ножом напала на полицейского
 
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