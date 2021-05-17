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https://ria.ru/20210517/nalichnye-1732629775.html
Эксперт оценил идею снятия наличных в банкоматах по QR-коду
Эксперт оценил идею снятия наличных в банкоматах по QR-коду
Сама идея снимать деньги в банкоматах при отсутствии карточки не нова, но использование для этого QR-кода может вынести её в массы, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:51
2021-05-17T13:51
технологии
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сама идея снимать деньги в банкоматах при отсутствии карточки не нова, но использование для этого QR-кода может вынести её в массы, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Ранее газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание."Идея банкоматов, которые позволяют снимать деньги без карты, не нова. Есть английское слово "cardless cash-out": где-то наверное лет пять назад, может быть даже раньше, начали запускать технологию, когда вы можете снять деньги с банкомата, не засовывая туда карточку, а просто набирая на PIN-паде длинный цифровой код... Идея эта старая, единственная новость, что ее наконец "дожали", что она становится массовой: это будет не по набиранию кода, а по QR-коду", - сказал он.По словам эксперта, пользоваться этой услугой будет очень просто: вы говорите, что хотите взять в банкомате любую сумму денег, банк выдает код, с которым можно подойти к любому банкомату и снять деньги.Достов также отмечает возможный интерес мошенников к новой функции банкоматов, при этом уровень возможного риска при использовании QR-кодов он оценил как низкий."Мы явно увидим схемы, когда будут предлагать сгенерировать какой-то код и отдать его человеку, но как мы знаем, это стандартная история с любым новым сервисом: как только появляется новый сервис, появляются мошенники, которые пытаются его эксплуатировать. Я не думаю, что именно эта процедура будет как-то особенно уязвима", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210504/nalichnye-1731130480.html
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технологии, экономика

Эксперт оценил идею снятия наличных в банкоматах по QR-коду

13:51 17.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСнятие наличных денег через банкомат
Снятие наличных денег через банкомат - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сама идея снимать деньги в банкоматах при отсутствии карточки не нова, но использование для этого QR-кода может вынести её в массы, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание.
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"Идея банкоматов, которые позволяют снимать деньги без карты, не нова. Есть английское слово "cardless cash-out": где-то наверное лет пять назад, может быть даже раньше, начали запускать технологию, когда вы можете снять деньги с банкомата, не засовывая туда карточку, а просто набирая на PIN-паде длинный цифровой код... Идея эта старая, единственная новость, что ее наконец "дожали", что она становится массовой: это будет не по набиранию кода, а по QR-коду", - сказал он.
По словам эксперта, пользоваться этой услугой будет очень просто: вы говорите, что хотите взять в банкомате любую сумму денег, банк выдает код, с которым можно подойти к любому банкомату и снять деньги.
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Достов также отмечает возможный интерес мошенников к новой функции банкоматов, при этом уровень возможного риска при использовании QR-кодов он оценил как низкий.
"Мы явно увидим схемы, когда будут предлагать сгенерировать какой-то код и отдать его человеку, но как мы знаем, это стандартная история с любым новым сервисом: как только появляется новый сервис, появляются мошенники, которые пытаются его эксплуатировать. Я не думаю, что именно эта процедура будет как-то особенно уязвима", - заключил эксперт.
 
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