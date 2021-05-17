https://ria.ru/20210517/moldaviya-1732720293.html

И.о. премьера Молдавии назвал вступление в Евросоюз конечной целью

И.о. премьера Молдавии назвал вступление в Евросоюз конечной целью

И.о. премьера Молдавии, министр иностранных дел Аурелий Чокой надеется, что республика в течение ближайшего десятилетия сможет присоединиться к Европейскому... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T21:53

2021-05-17T21:53

2021-05-17T21:53

аурелий чокой

давид залкалиани

молдавия

грузия

киев

в мире

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КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. И.о. премьера Молдавии, министр иностранных дел Аурелий Чокой надеется, что республика в течение ближайшего десятилетия сможет присоединиться к Европейскому Союзу.Министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в понедельник в Киев. Они создали "Ассоциированное трио" - страны договорились консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать свои действия в рамках "Восточного партнерства"."У наших трех стран много общего, но особое место явно принадлежит европейским устремлениям и амбициям Молдавии, Грузии и Украины. Для достижения нашей конечной цели по присоединению к Европейскому Союзу в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны объединить наши усилия и действовать сообща, …давайте поработаем над этим и, надеюсь, мы достигнем этой цели в ближайшее десятилетие, а не десятилетия", - цитирует выступление Чокоя в Киеве пресс-служба молдавского МИДа.По его словам, для евроинтеграции всем странам нужно пройти по пути серьезных реформ.Чокой отметил, что у каждой из стран есть свои конкретные интересы в повестке дня с ЕС, однако государства могут помогать друг другу. При этом Молдавия, Украина и Грузия продолжат сотрудничать по тем вопросам, которые можно решить в рамках трехсторонних усилий.

https://ria.ru/20210513/moldaviya-1732164210.html

https://ria.ru/20210304/vizit-1599812249.html

молдавия

грузия

киев

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аурелий чокой, давид залкалиани, молдавия, грузия, киев, в мире