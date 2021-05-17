https://ria.ru/20210517/mks-1732620603.html
Российскому космонавту на МКС отправят березовый сок и тельняшку
Российскому космонавту на МКС отправят березовый сок и тельняшку
Семья российского космонавта Олега Новицкого, работающего на Международной космической станции, отправит ему на ближайшем грузовом корабле "Прогресс" березовый... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:18
2021-05-17T13:18
2021-05-17T13:18
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Семья российского космонавта Олега Новицкого, работающего на Международной космической станции, отправит ему на ближайшем грузовом корабле "Прогресс" березовый сок, флаг Воздушно-космических сил, флаг ВДВ и тельняшку, написала жена космонавта в блоге на сайте "Роскосмоса".Новицкий прилетел на МКС с очередной экспедицией 9 апреля. Он вернется на Землю 17 октября.
https://ria.ru/20210502/progress-1730881164.html
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олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос