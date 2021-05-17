Российскому космонавту на МКС отправят березовый сок и тельняшку

"Буквально на днях отдали девушкам из группы психологической поддержки посылку для Олега, единственную за этот полет. Кроме различных вкусняшек по его заказу и традиционного березового сока, положили туда подарки на праздники, которых немало выпадает на экспедицию. На День авиации - авиационный флаг, на день ВДВ - десантный и тельник", - написала она.