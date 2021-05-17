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Российскому космонавту на МКС отправят березовый сок и тельняшку
Российскому космонавту на МКС отправят березовый сок и тельняшку
Семья российского космонавта Олега Новицкого, работающего на Международной космической станции, отправит ему на ближайшем грузовом корабле "Прогресс" березовый... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:18
2021-05-17T13:18
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Семья российского космонавта Олега Новицкого, работающего на Международной космической станции, отправит ему на ближайшем грузовом корабле "Прогресс" березовый сок, флаг Воздушно-космических сил, флаг ВДВ и тельняшку, написала жена космонавта в блоге на сайте "Роскосмоса".Новицкий прилетел на МКС с очередной экспедицией 9 апреля. Он вернется на Землю 17 октября.
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олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Российскому космонавту на МКС отправят березовый сок и тельняшку

13:18 17.05.2021
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Семья российского космонавта Олега Новицкого, работающего на Международной космической станции, отправит ему на ближайшем грузовом корабле "Прогресс" березовый сок, флаг Воздушно-космических сил, флаг ВДВ и тельняшку, написала жена космонавта в блоге на сайте "Роскосмоса".
"Буквально на днях отдали девушкам из группы психологической поддержки посылку для Олега, единственную за этот полет. Кроме различных вкусняшек по его заказу и традиционного березового сока, положили туда подарки на праздники, которых немало выпадает на экспедицию. На День авиации - авиационный флаг, на день ВДВ - десантный и тельник", - написала она.
Новицкий прилетел на МКС с очередной экспедицией 9 апреля. Он вернется на Землю 17 октября.
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Олег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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