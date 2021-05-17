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Москва готова оказать содействие в переговорах Израиля и Палестины
Москва готова оказать содействие в переговорах Израиля и Палестины
Москва готова содействовать организации прямых переговоров Израиля и Палестины в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:38
2021-05-17T15:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
обострение палестино-израильского конфликта
сергей лавров
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва готова содействовать организации прямых переговоров Израиля и Палестины в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Теперь все зависит от договороспособности сторон и от их доброй воли. Мы будем делать все, чтобы помогать им находить договоренности об успокоении нынешней очень опасной горячей фазы конфликта и о том, чтобы прямые переговоры как можно скорее начались", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом."Для того, чтобы прямые переговоры начались, нужно прекратить насилие со всех сторон", - добавил министр. Он отметил, что только через них можно договориться о создании палестинского государства, которое будет жить бок о бок в мире и безопасности с Израилем и другими странами региона.Он напомнил, что уже несколько лет, в том числе по просьбе израильской стороны, Россия была готова организовать прямые переговоры между руководством Израиля и Палестины на своей территории.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/palestina-1732604921.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/izrail-1732588734.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, обострение палестино-израильского конфликта, сергей лавров, палестина, израиль, в мире

Москва готова оказать содействие в переговорах Израиля и Палестины

15:38 17.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва готова содействовать организации прямых переговоров Израиля и Палестины в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Теперь все зависит от договороспособности сторон и от их доброй воли. Мы будем делать все, чтобы помогать им находить договоренности об успокоении нынешней очень опасной горячей фазы конфликта и о том, чтобы прямые переговоры как можно скорее начались", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.
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"Для того, чтобы прямые переговоры начались, нужно прекратить насилие со всех сторон", - добавил министр. Он отметил, что только через них можно договориться о создании палестинского государства, которое будет жить бок о бок в мире и безопасности с Израилем и другими странами региона.
Он напомнил, что уже несколько лет, в том числе по просьбе израильской стороны, Россия была готова организовать прямые переговоры между руководством Израиля и Палестины на своей территории.
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Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияОбострение палестино-израильского конфликтаСергей ЛавровПалестинаИзраильВ мире
 
 
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