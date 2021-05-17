Меркель осудила ракетные обстрелы Израиля из Газы
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
© AP Photo / Markus Schreiber, file
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху осудила продолжающиеся ракетные обстрелы из Газы и выразила солидарность Израилю, сообщили в понедельник в германском кабмине.
"Канцлер решительно осудила вновь продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из Газы и заверила премьер-министра в солидарности правительства Германии. Она подчеркнула право Израиля на самозащиту от нападений. Ввиду того, что с обеих сторон погибло много гражданских лиц, канцлер выразила надежду, что боевые действия прекратятся как можно скорее", - сообщили в кабмине ФРГ.
Меркель также заявила израильскому коллеге, что правительство Германии продолжит принимать решительные меры против протестов в Германии, которые "разжигают ненависть и антисемитизм", говорится в сообщении ведомства.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.