https://ria.ru/20210517/merkel-1732666042.html

Меркель осудила ракетные обстрелы Израиля из Газы

Меркель осудила ракетные обстрелы Израиля из Газы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху осудила продолжающиеся ракетные обстрелы из Газы и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:34

2021-05-17T16:34

2021-05-17T16:34

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

ангела меркель

биньямин нетаньяху

германия

израиль

в мире

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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху осудила продолжающиеся ракетные обстрелы из Газы и выразила солидарность Израилю, сообщили в понедельник в германском кабмине.Меркель также заявила израильскому коллеге, что правительство Германии продолжит принимать решительные меры против протестов в Германии, которые "разжигают ненависть и антисемитизм", говорится в сообщении ведомства.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

сектор газа

германия

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, ангела меркель, биньямин нетаньяху, германия, израиль, в мире