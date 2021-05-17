В Кремле заявили, что не рассматривают возможность обмена Медведчука
12:39 17.05.2021 (обновлено: 14:13 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал идею обмена Виктора Медведчука внутриукраинской политической кухней.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что киевские власти готовы обменять "предателей из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" на осужденных в России украинцев.
"Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик — на кого-то меняться? На кого они предлагают менять? И так далее", — сказал Песков.
Он назвал идею несформулированной и добавил, что Кремль не склонен рассматривать ее всерьез.
14 мая, 14:25Дело Медведчука решает судьбу Украины
На днях суд в Киеве отправил главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Его подозревают в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в "посягательстве на нарушение обычаев войны". По делу проходит и его коллега по партии Тарас Козак, но он сейчас находится на лечении в Белоруссии. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.
Президент России Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.