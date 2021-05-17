https://ria.ru/20210517/medvedchuk-1732613011.html

В Кремле заявили, что не рассматривают возможность обмена Медведчука

В Кремле заявили, что не рассматривают возможность обмена Медведчука

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал идею обмена Виктора Медведчука внутриукраинской политической кухней. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:39

2021-05-17T12:39

2021-05-17T14:13

россия

ирина венедиктова

алексей данилов

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал идею обмена Виктора Медведчука внутриукраинской политической кухней. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что киевские власти готовы обменять "предателей из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" на осужденных в России украинцев.Он назвал идею несформулированной и добавил, что Кремль не склонен рассматривать ее всерьез.На днях суд в Киеве отправил главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Его подозревают в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в "посягательстве на нарушение обычаев войны". По делу проходит и его коллега по партии Тарас Козак, но он сейчас находится на лечении в Белоруссии. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы.Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.Президент России Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

https://ria.ru/20210516/arest-1732490603.html

россия

украина

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россия, ирина венедиктова, алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, дмитрий песков, украина