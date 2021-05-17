https://ria.ru/20210517/matkapital-1732589208.html

Сенатор рассказал о новых предложениях по применению маткапитала

Сенатор рассказал о новых предложениях по применению маткапитала

Предложения по расширению сферы применения маткапитала могут касаться использования выплат на оплату услуг няни – индивидуального предпринимателя и частных... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:32

2021-05-17T10:32

2021-05-17T10:32

россия

материнский капитал

валерий рязанский

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Предложения по расширению сферы применения маткапитала могут касаться использования выплат на оплату услуг няни – индивидуального предпринимателя и частных детских садов, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее газета "Известия" сообщила, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила дать возможность использовать материнский капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка, а также на образовательные услуги у лицензированных индивидуальных предпринимателей."Что касается первого вопроса, то это мера более раннего использования материнского капитала на строительство и реконструкцию дома – с момента рождения ребенка, а не через три года, как это действует сейчас", - сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.По его словам, таким образом, родителям предоставляется возможность заниматься обустройством семейного гнездышка сразу после рождения малыша.Вторая норма, по его мнению, касается частных детских садов и услуг няни – индивидуального предпринимателя."Эту норму также следует поддержать, она предусмотрена для более раннего выхода мамы на работу", - сказал он.По словам законодателя, возможности маткапитала могут распространяться "на услуги няни – индивидуального предпринимателя и мини-детсады, которые располагаются в небольших помещениях, в том числе в многоквартирных домах".Он подчеркнул, что взаимоотношение государства с семьей в плане модели маткапитала отлажены, есть семьи, где базовые бытовые возможности уже решены и нужно развиваться дальше.

https://ria.ru/20210426/matkapital-1730033225.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20191127/1561567659.html

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россия, материнский капитал, валерий рязанский, татьяна голикова, общество