https://ria.ru/20210517/matkapital-1732566525.html
"Известия": Голикова предложила расширить использование маткапитала
"Известия": Голикова предложила расширить использование маткапитала
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту расширить возможности использования материнского капитала, пишет газета "Известия". РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T02:25
2021-05-17T02:25
2021-05-17T10:44
россия
материнский капитал
татьяна голикова
москва
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту расширить возможности использования материнского капитала, пишет газета "Известия".Так, по словам источников издания, речь идет о том, чтобы скорректировать правила по двум направлениям. Первое — дать семьям возможность тратить маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно, только когда ему исполнится три года). Второй вариант — разрешить использовать его для оплаты образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию (как правило, в такой форме работают детские сады).Если президент согласится, Голикова планирует дать Минтруду поручение подготовить соответствующий законопроект. При этом в ведомстве газете заявили, что пока таких поручений не получали.Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, в прошлом году ее продлили до 2026-го. Сейчас выплата на первенца составляет 483 882 рубля. Если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, то на второго положено 639 432 рубля, а в противном случае — 155 550 рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, строительство дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию мамы или соцадаптацию детей-инвалидов.
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россия, материнский капитал, татьяна голикова, москва, общество
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту расширить возможности использования материнского капитала, пишет газета "Известия
".
Так, по словам источников издания, речь идет о том, чтобы скорректировать правила по двум направлениям. Первое — дать семьям возможность тратить маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно, только когда ему исполнится три года). Второй вариант — разрешить использовать его для оплаты образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию (как правило, в такой форме работают детские сады).
Если президент согласится, Голикова
планирует дать Минтруду поручение подготовить соответствующий законопроект. При этом в ведомстве газете заявили, что пока таких поручений не получали.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, в прошлом году ее продлили до 2026-го. Сейчас выплата на первенца составляет 483 882 рубля. Если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, то на второго положено 639 432 рубля, а в противном случае — 155 550 рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, строительство дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию мамы или соцадаптацию детей-инвалидов.