https://ria.ru/20210517/manizha-1732569070.html

Ведущая Евровидения не смогла сдержать смех после слов Манижи

Ведущая Евровидения не смогла сдержать смех после слов Манижи

Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе Евровидение-2021, пошутила про свой костюм для выступления и рассмешила ведущую открытия шоу. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T05:09

2021-05-17T05:09

2021-05-17T07:25

евровидение-2021

нидерланды

шоубиз

manizha (манижа сангин)

россия

роттердам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732569050_0:0:1503:846_1920x0_80_0_0_07854dcc8e8419df535265a1d6dd2c3d.png

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе Евровидение-2021, пошутила про свой костюм для выступления и рассмешила ведущую открытия шоу.Ведущая попросила рассказать исполнительницу об "очень особенном платье", в котором Манижа начинает свой номер.Ведущая в ответ громко рассмеялась вместе с российской исполнительницей.Затем Манижа объяснила, что огромное платье – это символ многовековых традиций, которые не дают женщине "выйти и освободиться".Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

https://ria.ru/20210516/evrovidenie-1732491130.html

https://ria.ru/20210512/manizha-1731942780.html

нидерланды

россия

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, нидерланды, manizha (манижа сангин), россия, роттердам