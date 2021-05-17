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Шоубиз
https://ria.ru/20210517/manizha-1732569070.html
Ведущая Евровидения не смогла сдержать смех после слов Манижи
Ведущая Евровидения не смогла сдержать смех после слов Манижи
Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе Евровидение-2021, пошутила про свой костюм для выступления и рассмешила ведущую открытия шоу. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T05:09
2021-05-17T07:25
евровидение-2021
нидерланды
шоубиз
manizha (манижа сангин)
россия
роттердам
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе Евровидение-2021, пошутила про свой костюм для выступления и рассмешила ведущую открытия шоу.Ведущая попросила рассказать исполнительницу об "очень особенном платье", в котором Манижа начинает свой номер.Ведущая в ответ громко рассмеялась вместе с российской исполнительницей.Затем Манижа объяснила, что огромное платье – это символ многовековых традиций, которые не дают женщине "выйти и освободиться".Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
https://ria.ru/20210516/evrovidenie-1732491130.html
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евровидение-2021, нидерланды, manizha (манижа сангин), россия, роттердам

Ведущая Евровидения не смогла сдержать смех после слов Манижи

05:09 17.05.2021 (обновлено: 07:25 17.05.2021)
 
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе Евровидение-2021, пошутила про свой костюм для выступления и рассмешила ведущую открытия шоу.
Ведущая попросила рассказать исполнительницу об "очень особенном платье", в котором Манижа начинает свой номер.

"Будет большое-большое платье, это специально, чтобы социальная дистанция хорошо работала. Социальная дистанция в личной жизни, разумеется", — сказала Манижа.

Ведущая в ответ громко рассмеялась вместе с российской исполнительницей.
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Затем Манижа объяснила, что огромное платье – это символ многовековых традиций, которые не дают женщине "выйти и освободиться".

"Мы сделали это как символ для каждой русской женщины, которой нужно быть свободной, выйти и сделать что-то для себя самой", — объяснила Манижа.

Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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ШоубизЕвровидение-2021НидерландыManizha (Манижа Сангин)РоссияРоттердам
 
 
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