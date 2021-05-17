https://ria.ru/20210517/lukashenko-1732629488.html

Лукашенко разрешил силовикам применять оружие "с учетом обстановки"

Лукашенко разрешил силовикам применять оружие "с учетом обстановки"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал поправки в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности республики,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:49

2021-05-17T13:49

2021-05-17T13:49

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

безопасность

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МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал поправки в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности республики, согласно которым силовикам дается право применять оружие и спецсредства "с учетом складывающейся обстановки".Документ, который ранее был принят нижней палатой парламента (Палатой представителей) и одобрен верхней палатой (Советом республики), зарегистрирован в понедельник в Национальном реестре правовых актов, что свидетельствует о его подписании главой государства. Поправки внесены в несколько существующих законов, в том числе - о внутренних войсках МВД, о государственной границе, об органах внутренних дел, об органах госбезопасности.В частности, новым законом в Белоруссии уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Прописано, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и спецтехнику при пресечении массовых беспорядков.Причем если ранее оружие и спецсредства разрешалось применять в том случае, "если иными способами выполнение возложенных на них задач не представляется возможным", то в новой редакции указано, что силовики вправе применять их "с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя, руководствуясь требованиями настоящего закона".Между тем прописано, что применению спецсредств, спецтехники и оружия должно предшествовать "четко выраженное и очевидное для лица, против которого они могут быть применены, предупреждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований", за исключением случаев, когда промедление создаст опасность для жизни правоохранителя или иных граждан.Кроме того, сотрудники органов внутренних дел наделяются правом запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.Помимо прочего, конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. Например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании.Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210426/belorussiya-1730010185.html

https://ria.ru/20210502/belorussiya-1730943916.html

https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731539554.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, безопасность