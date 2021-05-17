https://ria.ru/20210517/lavrov-1732645933.html

Лавров назвал расследование взрывов во Врбетице позорным

Лавров назвал расследование взрывов во Врбетице позорным

Разбирательство вокруг взрывов в чешской деревне Врбетице едва ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:02

2021-05-17T15:02

2021-05-17T17:17

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Разбирательство вокруг взрывов в чешской деревне Врбетице едва ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.Он отметил, что Чехия и США проявили крайне недружественный подход к России, выдвинув абсолютно бездоказательные голословные обвинения "во всех смертных грехах". "Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы, путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии", — сказал министр.По его словам, Праге следовало бы разобраться с этим, прежде чем высылать дипломатов, обвиняя их в том, по чему еще не закончено следствие."И судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом", — заключил Лавров.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека, и выслала 18 российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В Кремле отмечали, что бездоказательные обвинения нанесли чрезвычайный вред российско-чешским отношениям, и в целом расценили эти обвинения как часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.На прошлой неделе российское правительство утвердило перечень недружественных государств. Пока что в нем значатся только две страны: США и Чехия. Но, как пояснил Лавров, в дальнейшем список может быть пересмотрен по мере развития отношений с каждым конкретным государством. При этом все решения будет предварять глубокий анализ.

https://ria.ru/20210507/chekhiya-1731429276.html

https://ria.ru/20210511/chekhiya-1731827020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, прага, в мире