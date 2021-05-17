https://ria.ru/20210517/lavrov-1732644832.html

Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, заявил Лавров

Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, заявил Лавров

Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, в том числе в сфере стратегической стабильности, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:58

2021-05-17T14:58

2021-05-17T22:03

сергей лавров

в мире

россия

сша

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, в том числе в сфере стратегической стабильности, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что Москва уже неоднократно излагала свой подход к этой теме."Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность — ядерное и неядерное оружие, наступательные и оборонительные вооружения, — все, что влияет на стратегическую стабильность, должно быть на столе переговоров. Американцы наш подход знают", — отметил Лавров.

https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732647191.html

россия

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2021

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сергей лавров, в мире, россия, сша