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Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, заявил Лавров
Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, заявил Лавров
Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, в том числе в сфере стратегической стабильности, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:58
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сергей лавров
в мире
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сша
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, в том числе в сфере стратегической стабильности, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что Москва уже неоднократно излагала свой подход к этой теме."Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность — ядерное и неядерное оружие, наступательные и оборонительные вооружения, — все, что влияет на стратегическую стабильность, должно быть на столе переговоров. Американцы наш подход знают", — отметил Лавров.
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сергей лавров, в мире, россия, сша

Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, заявил Лавров

14:58 17.05.2021 (обновлено: 22:03 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложение венка к Мемориалу воинской славы в Баку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложение венка к Мемориалу воинской славы в Баку - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, в том числе в сфере стратегической стабильности, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

"Темы, по которым будет предлагаться нам сотрудничать, и формы такого сотрудничества будем определять мы сами. И красные линии, которые мы не будем переходить при обсуждении международной повестки дня, тоже будут определяться Российской Федерацией. Это в полной мере относится и к проблематике стратегической стабильности", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Сьерра-Леоне.

Он отметил, что Москва уже неоднократно излагала свой подход к этой теме.
"Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность — ядерное и неядерное оружие, наступательные и оборонительные вооружения, — все, что влияет на стратегическую стабильность, должно быть на столе переговоров. Американцы наш подход знают", — отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
15:06
России не нужны "стабильно предсказуемые санкции" США, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровВ миреРоссияСША
 
 
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