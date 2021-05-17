Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, заявил Лавров
14:58 17.05.2021 (обновлено: 22:03 17.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложение венка к Мемориалу воинской славы в Баку
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва в диалоге с США сама будет определять красные линии, в том числе в сфере стратегической стабильности, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Темы, по которым будет предлагаться нам сотрудничать, и формы такого сотрудничества будем определять мы сами. И красные линии, которые мы не будем переходить при обсуждении международной повестки дня, тоже будут определяться Российской Федерацией. Это в полной мере относится и к проблематике стратегической стабильности", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Сьерра-Леоне.
Он отметил, что Москва уже неоднократно излагала свой подход к этой теме.
"Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность — ядерное и неядерное оружие, наступательные и оборонительные вооружения, — все, что влияет на стратегическую стабильность, должно быть на столе переговоров. Американцы наш подход знают", — отметил Лавров.