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Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отказ западных стран признавать российский статус полуострова не имеет никакого значения. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T23:25
2021-05-17T23:32
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
севастополь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отказ западных стран признавать российский статус полуострова не имеет никакого значения.При этом Аксенов подчеркнул, что народная дипломатия, культурные, спортивные и научные связи пробьют барьеры, выстроенные вокруг Крыма.Сергей Аксенов заявил, что западные страны на самом деле не интересует судьба крымских татар, а постоянные заявления о якобы нарушении прав человека используются в качестве повода для давления на Россию.По его словам, западные страны лишь ищут поводы для давления на Россию."Решение всех вопросов не избавит нас от давления со стороны западных стран. Поводов найдут каких угодно, лишь бы иметь возможность предъявить претензии России с той или иной стороны", - сказал Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210427/diplomatiya-1730046950.html
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россия, сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, в мире

Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма

23:25 17.05.2021 (обновлено: 23:32 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отказ западных стран признавать российский статус полуострова не имеет никакого значения.

"Нам какая разница в данном случае. Мы можем говорить только об упущенных возможностях. Что возможно иностранцы вкладывали больше денег в Республику Крым, но если они не хотят, мы их заставить не можем", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет", отвечая на вопрос, насколько Крыму необходимо международное признание.

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При этом Аксенов подчеркнул, что народная дипломатия, культурные, спортивные и научные связи пробьют барьеры, выстроенные вокруг Крыма.
Сергей Аксенов заявил, что западные страны на самом деле не интересует судьба крымских татар, а постоянные заявления о якобы нарушении прав человека используются в качестве повода для давления на Россию.

"Это делается для того, чтобы подтолкнуть к братоубийственной войне или дестабилизации ситуации в Крыму. Это для них интересно. Я не помню, чтобы до 2014 года, во времена аннексии Крыма Украиной, кто-то бы интересовался защитой прав русских или русскоязычных или чтобы также активно на тот момент способствовали реабилитации крымско-татарского народа. Никто ничего не делал", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".

По его словам, западные страны лишь ищут поводы для давления на Россию.
"Решение всех вопросов не избавит нас от давления со стороны западных стран. Поводов найдут каких угодно, лишь бы иметь возможность предъявить претензии России с той или иной стороны", - сказал Аксенов.
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РоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымСевастопольВ мире
 
 
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