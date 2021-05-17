https://ria.ru/20210517/krym-1732724787.html

Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма

Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отказ западных стран признавать российский статус полуострова не имеет никакого значения. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T23:25

2021-05-17T23:25

2021-05-17T23:32

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

севастополь

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отказ западных стран признавать российский статус полуострова не имеет никакого значения.При этом Аксенов подчеркнул, что народная дипломатия, культурные, спортивные и научные связи пробьют барьеры, выстроенные вокруг Крыма.Сергей Аксенов заявил, что западные страны на самом деле не интересует судьба крымских татар, а постоянные заявления о якобы нарушении прав человека используются в качестве повода для давления на Россию.По его словам, западные страны лишь ищут поводы для давления на Россию."Решение всех вопросов не избавит нас от давления со стороны западных стран. Поводов найдут каких угодно, лишь бы иметь возможность предъявить претензии России с той или иной стороны", - сказал Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210427/diplomatiya-1730046950.html

https://ria.ru/20210508/krym-1731458528.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, в мире