https://ria.ru/20210517/krym-1732717663.html

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды, заявил Аксенов

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды, заявил Аксенов

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, остается вопрос только по устойчивому водоснабжению города Алушта, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T21:12

2021-05-17T21:12

2021-05-17T21:17

россия

алушта

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, остается вопрос только по устойчивому водоснабжению города Алушта, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Два новых водохранилища планируется построить в Крыму, одно для нужд Симферополя, второе - Алушты, добавил Сергей Аксенов."Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште – 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".Кроме того, по его словам, также изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты."Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья, их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища", - сказал Аксенов и добавил, что также для нужд Ялтинского региона будет построена опреснительная установка.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210505/krym-1731203309.html

https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html

россия

алушта

симферополь

республика крым

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россия, алушта, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество