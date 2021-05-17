https://ria.ru/20210517/krym-1732610310.html

В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова

В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова

Ситуация с водоснабжением в Крыму остается стабильной, небольшие опасения вызывает только курортный город Алушта, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:23

2021-05-17T12:23

2021-05-17T12:23

россия

алушта

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в Крыму остается стабильной, небольшие опасения вызывает только курортный город Алушта, заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Новик."Ситуация с водохранилищами и водоснабжением Симферополя, Ялты и Алушты остается стабильной и управляемой. Накопленные запасы позволили нам облегчить график по водоснабжению городских округов Симферополь и Ялта. Здесь вода подается с 6.00 до 24.00. Небольшое опасение вызывает город Алушта. Там пока запасы в водохранилище недостаточны, потому продолжает действовать более жесткий график подачи воды утром и вечером. В планах дополнительно подать воду в Алушту с ялтинского направления. На этой неделе приступаем к реализации данного мероприятия", - сказал Новик на брифинге, посвященном ситуации с водоснабжением.В частности, по его словам, запас воды в Изобильненском водохранилище (служит для снабжения Алушты) составляет около 3,9 миллиона кубометров, из которых около 2,6 миллиона кубометров – полезный объем, который допустим к использованию. Притоки за неделю – 53 тысячи кубометров, расход – 25 тысяч кубометров. На сегодня Алушта питается за счет подачи воды из водохранилища и альтернативных источников – водопады и каптажи.Полезный объем в трех водохранилищах, питающих Симферополь, составляет 11 миллионов кубометров. Притоки за неделю – 278 тысяч кубометров, расходы – 378 тысяч кубометров. Идет увеличение доли снабжение города за счет артезианских источников.В Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих Ялту, запас составил 18 миллионов кубометров воды, из которых полезный – 15 миллионов кубометров. Приток за неделю - 363 тысячи кубометров, расход – 292 тысячи кубометров.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210517/grad-1732574416.html

https://ria.ru/20210516/krym-1732519245.html

россия

алушта

симферополь

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россия, алушта, симферополь