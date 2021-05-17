https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732703455.html

Во Франции выявили еще четыре случая тромбоза после прививки AstraZeneca

Во Франции выявили еще четыре случая тромбоза после прививки AstraZeneca

Во Франции с 23 апреля по 6 мая были зафиксированы четыре новых случая тромбоза в связи с применением вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:19

2021-05-17T19:19

2021-05-17T19:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

франция

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Во Франции с 23 апреля по 6 мая были зафиксированы четыре новых случая тромбоза в связи с применением вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, причем два из них - смертельные, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).Сообщается, что причины формирования тромбов у ряда привитых от COVID-19 неизвестны, но "роль аденовирусного вектора" является одной из гипотез. ANSM не смогло выявить конкретную возрастную группу, представители которой находились бы в зоне риска формирования тромбов.Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

https://ria.ru/20210320/vaktsina-1602096587.html

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , франция, в мире