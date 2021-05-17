Во Франции выявили еще четыре случая тромбоза после прививки AstraZeneca
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
© AP Photo / Olivier Chassignole
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Во Франции с 23 апреля по 6 мая были зафиксированы четыре новых случая тромбоза в связи с применением вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, причем два из них - смертельные, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
"Четыре новых случая атипичных по своей локализации тромбозов были были проанализированы в течение указанного периода, из которых два - смертельные, теперь общее количество случаев тромбоза (во Франции) с начала вакцинации составляет 34, из которых 11 оказались смертельными", - говорится в очередном докладе ANSM.
Сообщается, что причины формирования тромбов у ряда привитых от COVID-19 неизвестны, но "роль аденовирусного вектора" является одной из гипотез. ANSM не смогло выявить конкретную возрастную группу, представители которой находились бы в зоне риска формирования тромбов.
Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.