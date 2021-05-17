https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732601266.html

В России за сутки умерли 340 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 340 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 340 смертей с COVID-19, за все время — 116 211, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:34

2021-05-17T11:34

2021-05-17T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 340 смертей с COVID-19, за все время — 116 211, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 340 смертей... За весь период по России умерло 116 211 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 57, Санкт-Петербурге - 39, Нижегородской области и Самарской областях - по 15.

россия

москва

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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