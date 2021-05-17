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В России выявили 9328 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9328 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9328, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:32
2021-05-17T11:32
2021-05-17T12:22
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9328, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Накануне сообщалось 8554 заболевших. Темп прироста — 0,19%. Клинических проявлений нет у 1556 человек (16,7%). Выздоровел 7181 пациент, скончались — 340.Больше всего инфицированных выявили в Москве (3573), Санкт-Петербурге (763) и Подмосковье (701). Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Туве (три) и Еврейской автономной области (один).Ни одного заразившегося нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 4 949 573 случая COVID-19. Смогли побороть инфекцию 4 563 254 человека, умерли — 116 211.По данным ВОЗ, в мире насчитывается 162,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 163 миллиона. Не удалось спасти 3,3 миллиона пациентов.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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