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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732600945.html
В России выявили 9328 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9328 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9328, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:32
2021-05-17T12:22
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9328, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Накануне сообщалось 8554 заболевших. Темп прироста — 0,19%. Клинических проявлений нет у 1556 человек (16,7%). Выздоровел 7181 пациент, скончались — 340.Больше всего инфицированных выявили в Москве (3573), Санкт-Петербурге (763) и Подмосковье (701). Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Туве (три) и Еврейской автономной области (один).Ни одного заразившегося нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 4 949 573 случая COVID-19. Смогли побороть инфекцию 4 563 254 человека, умерли — 116 211.По данным ВОЗ, в мире насчитывается 162,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 163 миллиона. Не удалось спасти 3,3 миллиона пациентов.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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воз, университет джонса хопкинса, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9328 новых случаев заражения коронавирусом

11:32 17.05.2021 (обновлено: 12:22 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9328, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Накануне сообщалось 8554 заболевших. Темп прироста — 0,19%. Клинических проявлений нет у 1556 человек (16,7%). Выздоровел 7181 пациент, скончались — 340.
Больше всего инфицированных выявили в Москве (3573), Санкт-Петербурге (763) и Подмосковье (701). Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Туве (три) и Еврейской автономной области (один).
Ни одного заразившегося нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 4 949 573 случая COVID-19. Смогли побороть инфекцию 4 563 254 человека, умерли — 116 211.
По данным ВОЗ, в мире насчитывается 162,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 163 миллиона. Не удалось спасти 3,3 миллиона пациентов.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
 
Распространение коронавирусаВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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