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В России выявили 9328 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9328 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9328, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:32

2021-05-17T11:32

2021-05-17T12:22

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университет джонса хопкинса

москва

московская область (подмосковье)

сша

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9328, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Накануне сообщалось 8554 заболевших. Темп прироста — 0,19%. Клинических проявлений нет у 1556 человек (16,7%). Выздоровел 7181 пациент, скончались — 340.Больше всего инфицированных выявили в Москве (3573), Санкт-Петербурге (763) и Подмосковье (701). Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Туве (три) и Еврейской автономной области (один).Ни одного заразившегося нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 4 949 573 случая COVID-19. Смогли побороть инфекцию 4 563 254 человека, умерли — 116 211.По данным ВОЗ, в мире насчитывается 162,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 163 миллиона. Не удалось спасти 3,3 миллиона пациентов.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

москва

московская область (подмосковье)

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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