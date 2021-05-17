https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732600727.html

В России за сутки 7181 человек выздоровел от COVID-19

В России за сутки 7181 человек выздоровел от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 7 181 человек после COVID-19, за все время - 4 563 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:32

2021-05-17T11:32

2021-05-17T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7 181 человек после COVID-19, за все время - 4 563 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписан 2 041 человек, в Санкт-Петербурге - 666 человек, в Подмосковье - 499 человек.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество