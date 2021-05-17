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В России за сутки 7181 человек выздоровел от COVID-19
В России за сутки 7181 человек выздоровел от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 7 181 человек после COVID-19, за все время - 4 563 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:32
2021-05-17T11:32
2021-05-17T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7 181 человек после COVID-19, за все время - 4 563 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписан 2 041 человек, в Санкт-Петербурге - 666 человек, в Подмосковье - 499 человек.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество